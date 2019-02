Luego de lo ocurrido en el Mundial de Rusia 2018, Javier Mascherano decidió romper el silencio con una extensa entrevista en la que se animó a tocar todos los temas espinosos en torno a esa fallida experiencia mundialista.

En un mano a mano con el programa 90 minutos de Fox Sports, el "Jefecito" habló a corazón abierto sobre lo acontecido puertas adentro por primera vez, más allá que fue uno de los pocos que enfrentó a la prensa tras el partido ante Francia de los octavos de final, pero principalmente para anunciar su retiro del combinado nacional.

"Estaba claro que el equipo no estaba cómodo pero queríamos lo mejor para todos", reconoció; al mismo tiempo que advirtió: "Era difícil que nos vaya bien en Rusia".

El mediocampista de 34 años, que actualmente se desempeña en el Hebei Fortune de China, aceptó que hubo una charla con Jorge Sampaoli y aseguró que él fue el encargado de evitar que Lionel Messi hable con los periodistas sobre la Selección: "Era una situación en la que muchas veces en caliente uno puede decir cosas de las que se puede arrepentir en el futuro y como yo era el que me iba, me ofrecí a hablar".

LAS 15 FRASES DE MASCHERANO

• El retiro de la selección argentina: "Lo de la Selección está totalmente cerrado. Me pasaron dos cosas que yo no esperaba que me pasen. Primero fue cuando me fui del Barcelona a China, me daba muchas vueltas en la cabeza un cambio tan diferente porque no sabía cómo iba a responder. A los 5 días que estaba cerrada mi etapa del Barcelona me puse a ver un partido a ver qué sentía y me puse del lado del espectador, y no tuve esa nostalgia de querer seguir perteneciendo ahí. No te digo que me pasó lo mismo con la Selección pero sí algo parecido; Cuando vi el primer amistoso que estaban jugando los chicos con Scaloni sinceramente no tuve nostalgia. Yo ya sabía hacía mucho tiempo que esto se terminaba, que el Mundial era el final".

• El goce del final en Argentina: "Disfruté como pude mi último tiempo. Yo no soy de disfrutar el momento, lo disfruto más adelante cuando miro para atrás. Sabía que eran los últimos partidos, las últimas concentraciones".

• El rendimiento en el Mundial de Rusia: "Era difícil que nos vaya bien en Rusia, tampoco imposible. En otros deportes tenés que ir para adelante, pero en el fútbol podés especular e ir viendo".

• La eliminación de Rusia 2018: "Nosotros lo sufrimos igual el Mundial. No hicimos una buena primera fase y después nos tuvimos que volver en octavos de final contra Francia, que era uno de los favoritos".

• Los conflictos internos en la Selección: "No era tan así, no estaba todo roto dentro de la Selección. Después de Croacia fuimos con Biglia a dar la conferencia antes de Nigeria y aclaramos un poco cómo estaba la situación. En situaciones tan drásticas todo se magnifica, pero creo que más allá de eso fue una experiencia que espero en el futuro le sirva a todos los chicos que hoy siguen en la Selección".

• La relación con Jorge Sampaoli: "En mi carrera he tenido muchísimas charlas con el entrenador de turno. Una cosa es cuando planteás una incomodidad pero siempre con respeto. Después hay un montón de cosas que empiezan a comentarse en torno a esa charla y uno no puede desmentir todo el tiempo".

• La incomodidad del equipo con el técnico: "Estaba claro que el equipo no estaba cómodo pero queríamos lo mejor para todos".

• Por qué no habló Messi tras la eliminación: "Tengo que ver yo con que Messi no haya hablado. Era una situación en la que muchas veces en caliente uno puede decir cosas de las que se puede arrepentir en el futuro y como yo era el que me iba, me ofrecí a hablar. Un poco diciendo que no digan nada y que dejen que pase el tiempo. ¿Qué sentido tenía volver a hablar después de quedar afuera? No te digo sólo en el caso de Leo, sino que en el de cualquiera. Yo ya tenía masticada la decisión y por eso salí a hablar. Ya no tenía más trayectoria en la Selección. Preferí salir yo y creo que fue lo mejor. No había mucho más para decir en Rusia, el rendimiento no había sido el que todos esperábamos".

• El bajo nivel de Messi: "El nivel del equipo lo afectó a Leo y a todos. Nadie esperaba ese nivel del equipo y empezó a repercutir en las individualidades. Es un deporte colectivo en el que las individualidades sobresalen pero el colectivo tiene que funcionar, sino es muy difícil".

• ¿Se tendría que haber retirado antes?: "Quizás me tendría que haber ido después de la final de Alemania y me iba con todos los laureles. No pienso en eso. Iba más allá, quería seguir jugando en la Selección y tenía un compromiso con mis compañeros de seguir tirando para adelante. Lo acepto porque el fútbol es así: de un día para el otro te cambia todo de bien para mal. El fútbol me dio más de lo que merecía".

• Su estadía en China: "Estoy en otra etapa de mi vida. No había experimentado nunca esto de disfrutar la profesión a la hora de jugar sin tantas presiones. Desde chico he tenido una carrera que ha sido una bendición pero también de mucho estrés psicológico. Me toca poder disfrutarlo de otra manera y eso me vino bien para desintoxicarme de todo lo que me toco vivir durante 15 años".

• ¿Sampaoli lo decepcionó?: "No volví a hablar con Jorge. En principio él iba a seguir y le deseé todo lo mejor, después pasó lo que pasó. No es una cuestión de decepción, está claro que ni el ni nosotros le pudimos encontrar la vuelta a su idea. Sigo pensando que es un gran entrenador porque lo ha demostrado en varios lugares. En los entrenamientos estaba claro lo que el quería pero cambió en cómo empezó a cómo termino. Hubo diferentes variantes que intentó buscarle y no pudo, y nosotros tampoco. Gran parte es responsabilidad nuestra porque nosotros no supimos llevar a cabo su idea".

• Su rendimiento en la Selección: "La realidad es que al principio no empecé jugando pero siempre me manejé igual, demostrándole al entrenador que podía contar conmigo. El DT pone al que él cree que está mejor porque quiere ganar. Es imposible que un entrenador vaya en contra de su beneficio. Los jugadores ponen excusas para no aceptar su realidad. Quedé muy expuesto en los partidos ante Rusia y Nigeria jugando como central-lateral, y coincidimos con el entrenador que yo ahí le restaba al equipo. Volvió a contar conmigo después en el medio pero fue una decisión de él, yo nunca le insistí".

• Su relación con Beccacece y Sampaoli: "Tenía muy buena relación con los dos. Lo que pasó entre ellos no lo se. Yo soy un jugador que le gusta hablar mucho de fútbol así que siempre tuve una relación de ida y vuelta con los entrenadores".

• El rumor de ser el DT de la Selección: "En algún momento escuché que había salido algo pero nunca pasó. Hoy en día yo me sigo sintiendo jugador y no sé lo que voy a hacer el día de mañana, no lo tengo claro. No me animo a ser técnico de la Selección. Una cosa es ser jugador y ver lo que ves dentro de la cancha. Cambia muchísimo cuando te pones del otro lado y tenes que manejar situaciones que dependen de vos. Como jugador podes dar tu parecido pero el que termina tomando la decisión es el entrenador".

• Su posible vuelta a River: "Yo sigo con ganas de jugar hasta que no me quiera nadie. No quiero decir algo en concreto y no puedo hablar del futuro. Trataré de cumplir mi contrato con el club en China y después veré. Hoy en día me siento con ganas de seguir jugando pero no sé dónde. No quiero ser preso de mi palabra. River hoy es un club modelo y está en condiciones de contar con jugadores muy importantes y yo no sé si soy el caso".

• Scaloni como entrenador de la Selección: "Hablo mucho con Scaloni, tengo una gran relación. No me sorprendió que él sea el DT de la Selección, cuando le ofrecieron el puesto interino yo le dije que si funcionaba quizá iba a tener la chance de seguir. No es tan fácil encontrar un entrenador para la Selección, más cuando los mejores ya están con trabajo. Creo que lo hizo muy bien, hizo un recambio importante con jugadores que van creciendo y ojalá que en junio se les pueda dar a ellos. Uno de acá va a estar alentando".

• La posible continuidad de Messi en la Selección: "Nadie dice que Leo no vaya a jugar la próxima Copa América o el Mundial, yo no lo sé porque hace rato que no hablo con Messi, pero edad y calidad tiene de sobra. Hay que disfrutarlo desde donde toque porque nos vamos a arrepentir el día que se retire. Hace cosas increíbles y te lo digo yo que jugué con él. Yo veo que cada año es mejor jugador, obviamente la edad hace que vaya perdiendo algunas cosas, pero hoy en día es un mediocampista que hace jugar a todo el equipo. De interior lleva hechos 25 goles y es goleador. Es un tipo que necesitas tres jugadores para hacer lo que él hace".

La diferencia entre el Messi del Barcelona y el de la Selección: "Creo que somos injustos con Leo, ¿te pensas que en los 10 años que estuvo en la Selección no se jugó 3 o 4 años bien? Estuvimos 19 partidos de competencias internacionales sin perder: un Mundial y dos Copas Américas. También está claro que Leo está acostumbrado a jugar un fútbol completamente diferente al que nosotros jugamos en la Selección. El Barcelona basa todo su juego en la estructura, es académico. A nosotros nos parece que lo de afuera todo brilla. Tenemos que tener la misma vara para comparar lo nuestro que lo de afuera".

• Las finales perdidas: "A mi me cargan y yo me río, cuento con el récord de jugar cinco finales con la Selección y las perdí todas. Eso significa que no tenía que ser, es así de simple sin darle vueltas. En las últimas tres finales fuimos más que el rival y no pudimos ganar, qué va a hacer. Llegará un momento que esa que no entro va a entrar. Ojala lo sigan intentando y yo los aliento a que sigan".