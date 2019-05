Regreso. Javier Mascherano había cerrado su historia con la selección pero podría volver para jugar en Lima.

Buenos Aires, TÉLAM



El experimentado mediocampista Javier Mascherano, actualmente en el fútbol chino, es otro de los nombres que pretende sumar el entrenador Fernando Batista para el plantel juvenil del seleccionado argentino que disputará los Juegos Panamericanos de Lima.



Según información que difundió el canal TyC Sports, Mascherano sería uno de los apuntados por el "Bocha" Batista para ocupar uno de los tres cupos permitidos para mayores de 23 años.



Los otros dos que están en carpeta son Maximiliano Rodríguez, de Newell"s Old Boys de Rosario, y Fabricio Coloccini, de San Lorenzo, ambos con extensa experiencia con la "albiceleste".



Esta información confirma la idea del "Bocha" Batista y del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, de llevar a jugadores experimentados para acompañar a un plantel que estará integrado por juveniles.



Mascherano, de 34 años, anunció su retiro del seleccionado argentino luego del Mundial de Rusia 2018 y en distintas oportunidades expresó públicamente que su etapa estaba "totalmente cerrada". No obstante, el actual volante de Hebei Fortune, de China, se reunió el miércoles con Tapia en Beijing.

Pochettino, claro: "Por ahora no"

Mauricio Pochettino, entrenador de Tottenham, de Inglaterra, flamante finalista de la Liga de Campeones de Europa, expresó su alegría por el histórico logro y aseguró que "a corto plazo" no ve "posible" conducir al seleccionado nacional. "En un futuro puede ser una motivación y es algo que quisiera vivir pero a corto plazo no lo veo posible", manifestó Pochettino en una entrevista con "Fox Sports" ante la consulta de dirigir al seleccionado argentino.



Ante la inevitable pregunta sobre si lo ilusionaba ser director técnico del seleccionado nacional, el ex mundialista en Francia 1998 y Japón-Corea 2002 adelantó que no será en el "corto plazo".