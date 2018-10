Las dos caras. Carranza grita el gol con el alma. Un jugador de Belgrano muestra la contracara con toda su bronca. Al Pirata se le escaparon dos puntos que hubiesen sido vitales.

Parecía que Belgrano de Córdoba iba a sumar su segundo triunfo en la Superliga. Pero se dio un imponderable en el mismo cierre del partido y el Pirata tuvo que mascar bronca porque Banfield le empató y así se cerró el tablero en el Barrio Alberdi.



La polémica acción que determinó el empate del Taladro tuvo a Rigamonti como principal protagonista. Es que el arquero tardó en sacar, el árbitro Espinoza cobró tiro libre indirecto en el área cordobesa y Banfield aprovechó para estampar el 1-1.



Belgrano, con el debut del DT Diego Osella, manejó bien una contra al final del primer tiempo, que nació tras el robo de balón de Lugo a Calello y la buena habilitación de Suárez a Aguirre para el 1-0 parcial.



El Taladro había tenido mejores situaciones de gol, pero se topó con su ineficacia y las manos salvadoras de Rigamonti.



Ya en el segundo tiempo, los visitantes seguían con la mira torcida a la hora de definir y el Celeste tampoco había podido liquidar la historia en sus respectivos ataques. El partido se iba pero llegó la jugada clave de la noche cordobesa: Rigamonti retuvo la pelota en sus manos más de lo debido -superó los seis segundos- y el árbitro Espinoza, considerando que hacía tiempo, sancionó tiro libre indirecto en favor del Taladro. Dormidos los locales, Cvitanich le sacó la pelota a Rigamonti, la apoyó rápido en el piso y Carranza decretó el inesperado empate en Barrio Alberdi. De no creer.



Belgrano -ocho puntos- suma apenas una victoria en este torneo y sigue con la soga al cuello en su lucha por evitar el descenso. En tanto, Banfield no pudo arrimarse al lote de los de arriba.

"Esto no se cobra nunca"



Tras el polémico final del partido, Matías Suárez, jugador del Pirata cordobés, fue consultado por la televisión. Mostrando que no tenía ganas de hablar mucho, dijo directamente a las cámaras: "Esto no se cobra nunca. Este muchacho (por el árbitro Espinoza) buscó protagonismo y realmente lo logró".



Antes, apenas terminado el partido, todos los jugadores de Belgrano rodearon al árbitro y aplaudieron sarcásticamente en señal de no estar de acuerdo con su decisión. A todo esto el árbitro Espinoza anotó en su libretita, lo que significa que puede haber jugadores sancionados. Inclusive entró a protestarle Olave, el ex arquero que en la actualidad es el mánager del Pirata.