El jinete sanjuanino (representante del Jockey Club San Juan) Mauricio Rapaport (con Grama Casstelar) resultó el brillante ganador del torneo de saltos hípicos “Cordillerano 2022”, organizado por el club de Rivadavia. Resultaron tres jornadas brillantes con una gran participación (más de 310 binomios) de todo el país. Los ganadores en cada categoría son: Iniciados: María Leticia Jalil/De Chelcsea (CEDH). Esc. Menor 0,70: Camila Ordoñez/ Col Moni (HRS). Esc. Mayor: 0,70: Abril López/Refugio (CHDJ). Esc. Menor 0,80: Antonella Audano/Roque (HLC). Esc. Mayor 0,80: Laura Pietrelli/ Ultracom (CHM). Children 0,90: Amadeo Vargas/FT Rubi (CEDH). Tercera 0,90: Morena Guerra/Houdini (QELP). Caballos

Nuevos 0,90: Francisco Torres/Cassiana Z (CEDH). Children 1,00: Mia Ariatello Hollman/Lluvia (QEES). Tercera 1,00: Mariana Karam/Carola (JCSJ). Amateur 1,00: Paula Cortijo/Wally Z (HLC). Caballos Nuevos 1,00: Mauricio Castro/Baral Tarina (JCC). Children 1,10: Lola Chambretto/ La Fe Avellana (CHM). Tercera 1,10: Sofía Diz Claro/DS Ingenioso (LCollera). Amateur 1,10: Eduardo Segado/LC Can Can (QEES). Caballos Nuevos 1,10: José I. Turcumán/Barby (JCSJ). Children 1,20: Bernardo Sánchez/Camionero I (JCSJ). Tercera 1,20: Mia Panontini/ Diara (RSC). Segunda 1,20: José I. Turcumán/LP Con Althea (JCSJ). Amateur 1,20: Lorena Ariente/Top Gacman (CHLD). Segunda 1,30: Lucas Guevara/CT Chamaco (JCSJ). Primera: Luis Maldonado/Abril Fari De Similly (RSC). Gran Premio “Cordillerano 2022”: 1) Mauricio Rapaport/ Grama Casstelar (JCSJ); 2) Walter Vázquez/Tatabra Rock and Roll (HLC); 3) Ignacio Cappa/Rissoa Dag (RSC); 4) Leonardo Pavón/CT Carmela (HRS); 5) Mauricio Rapaport/ Pegasus Las Vegas (JCSJ).