Max Verstappen (Red Bull) venció este domingo en el Gran Premio de Japón que se disputó en el Autódromo de Suzuka y celebró su bicampeonato. Fue una competencia accidentada y complicada por la lluvia que se paró con bandera roja y se reanudó luego de más de dos horas. El podio lo completaron Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari) quien recibió cinco segundos de penalización por una maniobra irregular ante el mexicano en el final

Fue un inicio complicado por el estado de la pista que tuvo algunos charcos. Primero Carlos Sainz (Ferrari) se despistó y golpeó contra las defensas. Luego Sebastian Vettel (Aston Martin) quedó cruzado tras un toque de Fernando Alonso (Alpine). Más tarde Guanyu Zhou (Alfa Romeo) hizo un trompo y Pierre Gasly (Alpha Tauri) se llevó puesto un cartel.

“Hice aquaplaning y tras el despiste vino lo peor porque los otros no te ven. La pista está complicada”, dijo Sainz. Ante estas incidencias y para retirar la Ferrari del español, los comisarios deportivos decidieron poner bandera roja por prevención en la tercera vuelta y que la grúa correspondiente pueda hacer su trabajo sin los autos en pista. Aunque la cámara a bordo del auto de Gasly detectó que una grúa ya había ingresado en la pista con el auto de seguridad. Algo similar pasó en 2014 cuando, a pesar de que la carrera estaba neutralizada, el recordado francés Jules Bianchi, chocó contra una grúa que estaba retirando el Sauber del alemán Adrian Sutil. Bianchi falleció en julio de 2015 a causa de las consecuencias sufridas en el choque.

“Dios, ¿qué? – ¿Qué es esta grúa?” exclamó en estado de shock Gasly. “¿Qué es esta grúa en la pista?”, agregó.

“Pasé junto a él, como… ¡Esto es inaceptable! ¿Lo que ha sucedido? No puedo creer esto…”, dijo Gasly, quien fue un amigo cercano del fallecido Bianchi.

Otra razón para parar la carrera fueron las condiciones complicadas de la pista ante la constante lluvia que aconteció desde la previa de la competencia. Los charcos en el asfalto y la poca visibilidad ante el spray que arrojaron los autos, le dieron un marco de peligrosidad al trazado nipón.

Los pilotos ingresaron a los boxes y los coches quedaron en la calle externa de los boxes. Les colocaron las carpas para cubrirlos de la intemperie, mientras que los pilotos ingresaron en los garajes y aguardaron a la decisión de las autoridades. En tanto que la mayoría del público se mantuvo estoico hasta pasada la primera hora luego de que se paró la carrera, pero de a poco algunos se fueron hacia la zona trasera de las tribunas para resguardarse del agua.

Un punto clave en el nuevo reglamento de la Máxima es el denominado efecto suelo que genera que los autos tengan una mayor carga aerodinámica para que se peguen al piso. Eso hizo que en el tránsito con pista mojada, generen más spray esto complica aún más la visibilidad de los competidores.

La lluvia siguió. El tiempo empezó a correr y las condiciones de pista no mejoraron. El auto de seguridad salió a la pista para chequear el estado del asfalto y se siguieron viendo charcos. Según el reglamento, hay un máximo plazo de tres horas desde que se paró la carrera para poder retomar la actividad.

Sin embargo, luego de un último chequeo del auto de seguridad en la pista, la Dirección de Carrera decidió que la competencia se vuelva a largar luego de más de dos horas, sin el total de vueltas, sino por tiempo a 40 minutos. Con ese anuncio todas las tribunas volvieron a poblarse y la emoción volvió a Suzuka.

Con el procedimiento de partida detrás del auto de seguridad, los 18 autos que quedaron en carrera salieron de los boxes y volvieron a girar en pista con el compuesto duro de neumáticos para lluvia. Una vez que el auto de seguridad ingresó a los boxes la carrera retomó su acción con velocidad plena.

Verstappen mantuvo el liderazgo con Leclerc detrás y en las primeras vueltas tras el reinicio no abundaron los sobrepasos para evitar incidentes. A falta de 36 minutos la mayoría ingresó a los boxes para cambiar gomas y pusieron el compuesto intermedio. En ese momento Alonso, que no hizo su parada, quedó como líder. Pero cuando el español entró a boxes, Max recuperó el mando de la carrera.

El ritmo de Verstappen en la punta fue frenético y llegó a sacarle más de cuatro segundos a Leclerc. Detrás de ellos se ubicaron Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine) y Lewis Hamilton (Mercedes) completó el top cinco, pero tuvo un lindo duelo con Ocon por el cuarto puesto.

A falta de 15 minutos Verstappen le sacó 13 segundos a Leclerc y pleito pareció definirse a favor del neerlandés. El neerlandés siguió ampliando la distancia y en los últimos siete minutos la ventaja fue de 18 segundos sobre el monegasco.

Verstappen logró su decimosegunda victoria en la temporada y en el trazado nipón fue escoltado en pista por Leclerc y Pérez, pero el monegasco fue penalizado con cinco segundos por una maniobra irregular en el final contra el mexicano ya que en el final para defenderse cortó camino.

“El primero fue más emocionante y este fue más lindo. Estamos liderando el campeonato de Constructores y es un año muy especial”, dijo un sorprendido Verstappen, quien se enteró que era bicampeón en una segunda entrevista del ex piloto de F1, Jhonny Herbert. En ese momento llegó la confusión porque en un principio no se iba a otorgar el total de puntos pues no se cumplió con el 75 por ciento de la carrera.

Aunque si bien se corrieron 29 vueltas de un total de 53 pautadas y no se completó el 75 por ciento de la competencia, la interpretación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para entregar el total de puntos fue que la carrera estuvo suspendida por más de dos horas, pero no se canceló y luego se reanudó.

Fue aplastante victoria Verstappen quien alcanzó su triunfo número 32 en la Máxima, 72 podios, 18 poles positions, 21 récords de vuelta en 159 carreras. Sus primeras 23 competencias las hizo con Toro Rosso y luego siempre corrió para Red Bull.

La próxima fecha será el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas, el próximo 23 de octubre. La cita norteamericana será la primeras de las últimas cuatro fechas de la temporada.

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONDUCTORES (TOP 5)

1- Max Verstappen (Red Bull) 366 puntos

2- Sergio Checo Pérez (Red Bull) 253 puntos

3- Charles Leclerc (Ferrari) 252 puntos

4- George Russell (Mercedes) 207 puntos

5- Carlos Sainz (Ferrari) 202 puntos

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES (TOP 5)

1. Red Bull, 619 Puntos

2. Ferrari, 454 Puntos

3. Mercedes, 387 Puntos

4. Alpine, 143 Puntos

5. McLaren, 130 Puntos