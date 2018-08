La campeona de peso gallo comentó que ha mejorado mucho su técnica y que con su entrenador han preparado distintas opciones que pueden presentarse en la pelea.

Cumplido el primer objetivo planteado cuando decidieron trabajar juntos, lograr el título mundial gallo de la FIB (Federación Internacional de Boxeo), la boxeadora sanjuanina María Cecilia Román y su entrenador bonaerense, Juan Ledesma, apuntaron los cañones a conseguir una metamorfosis que la convirtiera de una peleadora entusiasta en una boxeadora pensante. En ese interín se dieron las dos defensas ante la venezolana Ana Lozano y ahora viene la revancha con Carolina Duer, a quien le arrebató el cetro.



Sobre los cambios que observó en su estilo, Cecilia confió ayer a DIARIO DE CUYO que está mucho más firme: "Me noto más segura en el aspecto técnico. Tiene que ver que ya llevo un año y medio entrenando con Juan Ledesma y la corrección y repetición de los movimientos me han hecho crecer. Me siento más adaptada y las traslaciones y combinaciones me salen de manera natural".



Cecilia, que llegará el viernes en la mañana desde Buenos Aires, explicó algunos secretos de su preparación. "Dentro del programa de trabajo se incluye la comparación de videos y allí nos damos cuenta de los progresos. Estoy muy contenta porque me voy convirtiendo en la boxeadora que siempre imaginé".



Además, contó que en la practica cotidiana se visualizan distintas situaciones de pelea. "Con Juan trabajamos todo tipo de variantes de combate, para desenvolvernos bien en cualquier tipo de circunstancia que se pueda presentar en el ring. Uno puede hacer un plan pero un cabezazo o un golpe puede variar todo y hay que asumir la pelea desde otra óptica".



Considera que su rival, la ex campeona mundial, Carolina Duer llegará en mejor estado que en el combate del año pasado: "Creo que Carolina se ha preparado mejor, considero que tendrá un rendimiento superior, pero estoy preparada para contrarrestarla. Supongo que llegará con un ritmo superior al que tuvo en la pelea anterior, por lo que he trabajado para un combate intenso en el que pienso imponer mi boxeo".



Finalmente, consultada sobre lo que sucederá luego de la pelea del sábado si logra retener el titulo, explicó que su



relación contractual con Duer culmina ese día, "por lo menos en lo que firmamos para esta pelea no hay ninguna cláusula que nos obligue a seguir con ellos, pero hemos hablado con Ledesma y buscaremos un promotor para que nos programe en el futuro".

Un nutrido programa con doce combates



Un nutrido programa se ha previsto para la velada de pasado mañana. Habrá ocho peleas entre púgiles amateur y dos complementos profesionales, previos a la presentación de las sanjuaninas Cecilia Román y Leonela Yúdica, que expondrán sus cetros gallo y mosca, respectivamente, de la Federación Internacional de Boxeo ante Carolina Duer y la venezolana Yainireth Altuve.



Los combates amateurs se pondrán en marcha a partir de las 20,30. Serán media docena de choques interprovinciales, con el siguiente detalle: Mariano Castro enfrentará a Agustín Escudero de La Rioja en la categoría pesado liviano. Matías Sierra combatirá con Abraham Buonarrigo de Mendoza en la pelea pactada en peso medio. También se medirán Ismael Riveros con el mendocino Kevin Muñoz y Lucas Guzmán ante Gaspar Chaparro, también de la vecina Provincia, ambas peleas serán en peso pluma y cerrará el welter junior Rodrigo Bronia con el mendocino Alfredo Soto.



A las 23 se disputará la primera pelea de profesionales: el sanjuanino Leonardo Luna (1-2-1, foto) se medirá con el mendocino Alejandro Huayga (1-0-0) y luego peleará el invicto Jeremías Ponce (18-0-0, 12 KO) ante Sergio Gil (19-11-2).



Cerca de la medianoche serán las peleas mundialistas.



Las entradas con valores de $100, $150, $180 y $300 se venderán desde hoy en el local de Drugstore (Av. Libertador 1345, Oeste), de 9 a 13 y 17,30 a 21.