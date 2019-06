En Mendoza. Melina Bretillot (adelante) logró subir al podio nuevamente en el Argentino de MX. La superficie del trazado en San Rafael no mostró las mejores condiciones por la lluvia.

Melina Bretillot (22) volvió a los podios nacionales luego de una larga recuperación por lesión. La única mujer que corre en MX en la provincia quedó segunda en la categoría WMX A en el Campeonato Argentino de Motocross, que el pasado fin de semana disputó su tercera fecha en San Rafael, y de la delegación local fue la que mejor posición obtuvo.



Después de sus participaciones nacionales en 2014 y 2015, estuvo mucho tiempo sin correr el Argentino tras una grave fractura en su muñeca en una clásica del enduro local, la Difunta Correa, en 2016. La recuperación le demandó más de seis meses y en ese proceso se dedicó al triatlón, hasta 2017. Sin embargo, en 2018 decidió volver al motocross y adquirir nuevamente nivel de Argentino le demandó buena parte del año pasado. "Para tomar ritmo corrí en los campeonatos mendocino y cordobés, con los varones, y este año me largué con todo al nacional. En la fecha anterior quedé tercera y lejos de la punta; ahora dominé la clasificación pero no hice una buena carrera. Largué mal y después me caí, porque la pista estaba muy complicada por la lluvia y el frío. Así y todo pude terminar segunda. Creo que en la próxima fecha me puede ir mejor", dijo Melina, quien escoltó a la uruguaya Angela Feola.



Para eso, la sanjuanina sabe que la clave es seguir entrenando y por eso junto a su hermano Arturo, también piloto, viajarán a Córdoba para realizar 15 días intensivos de prácticas.



"El objetivo es seguir sumando carreras en el campeonato cordobés e intentar ganar en el Argentino, en lo que resta del año. Siento que no estoy lejos del nivel de Feola y que en cualquier momento puedo subir a lo más alto del podio", aseguró Bretillot, quien además estudia Arquitectura.



En cuanto a la performance de los otros sanjuaninos en el nacional, Arturo Bretillot quedó 5to en MX2 B, mientras que Leandro Segovia se ubicó 17mo, Francisco Bernardini fue 19no y Gonzalo Reyes, 23ro.



A su vez, en MX3 B, Gastón Senatore sufrió una caída y tuvo una fractura de tobillo que lo obligó a abandonar. La próxima fecha será el 6 y 7 de julio en Puerto Madryn, Chubut.

Antecedente

2 Subcampeonatos a nivel nacional tiene Melina Bretillot. Los consiguió en 2014 y 2015, sus dos primeros años en el Campeonato Argentino de Motocross.