César Luis Menotti, en su actual función de director de Selecciones Nacionales, salió ayer a defender la gestión del presidente sanjuanino de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y denunció que en los últimos días hubo "un movimiento desestabilizante hacia la conducción de la Selección" en relación a las críticas que recibió el cuerpo técnico antes de la coronación de la Argentina en la Copa América, con victoria incluida sobre Brasil en la final disputada en el estadio Maracaná.

"Hay una organización inclusive que diría hasta mafiosa con participaciones de algunos periodistas bastante importantes. Es la primera vez que los jugadores reaccionan contra el periodismo. Yo escuché a un periodista decir que "ojalá pierda la Selección para que esto se termine". Esto le llega a los jugadores. La idea era que si la Selección quedaba afuera se abrían otras puertas para invadir la conducción de la Selección. Yo no voy a defender a Tapia en su relación con la C o con la D. Pero con la Selección ha hecho todo lo que los jugadores necesitaron", sostuvo Menotti en declaraciones a TNT Sports.

Y agregó: "Hoy el técnico tiene el respaldo del presidente y del equipo. Eso no quiere decir que somos invencibles, que somos un gran equipo. Tenemos un buen equipo altamente competitivo y muy sólido en sus relaciones. Y eso hace bien y ayuda. No vas ganando 2-0 porque tengas todo eso, pero ayuda mucho. Y hemos luchado para que sea así".

Argentina e Italia, campeón de Europa, jugarían a mediados del 2022 la Copa Intercontinental de selecciones.

A su vez y en declaraciones en este caso al canal TyC Sports, el Flaco, se refirió a lo que representó este título: "El título es el cierre de una búsqueda, hay que ver cómo se obtiene. Por ahí obtenés un título de casualidad. Hubo títulos que no sirvieron ni para ir a la esquina y otros que no fueron títulos y fueron importantísimos para el fútbol argentino. Hay una conducción de AFA que valoriza la Selección y da amplios poderes a los entrenadores. Hay una organización que les permite a los chicos estar unidos. Un espíritu de progreso y un apoyo de la conducción. Se cometieron tantos errores que ni siquiera fueron intencionales, sino por desorganización dentro del proyecto", repasó el DT campeón en Argentina 1978.

Sobre su relación con el equipo de conducción, indicó: "No es (Lionel) Scaloni solamente, yo me reuní con los cuatro, tengo una relación muy afectiva y quiero mucho a (Pablo) Aimar, y también a (Roberto) Ayala y a (Walter) Samuel, a Scaloni también. Son chicos jóvenes, con ganas de trabajar en serio, no vender humo, llenos de proyectos e ideas".

Consultado en particular, por la labor dentro y fuera de la cancha del capitán, Menotti puntualizó que "Messi puede ayudar mucho a dar un salto de calidad pero muchas veces es un trabajo colectivo. El fútbol es como una orquesta, como las de tango: cuatro bandoneones, cuatro violines".

Pasaron dos días de la gloriosa final y la euforia de los jugadores de la Selección continúa en su punto más alto. En las últimas horas, Leandro Paredes hizo un posteo de Instagram de varios jugadores con la Copa América que se llenó de comentarios de varios compañeros. "Me levanté hoy para los mates y no había nadie, loco", le escribió Messi. A lo que Paredes no tardó en contestarle: "Y mandá número de habitación y vamos". Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el de Neymar, su compañero en PSG, intentó tomárselo con gracia, lo insultó y al lado agregó un emoji de risa.





La explicación de Fernández

El fútbol y la política casi siempre van de la mano en el país, sobre todo cada vez que la Selección consigue un título y es invitada a la Casa Rosada para participar de la foto protocolar con el Presidente de turno. Pero esta vez fue la excepción, ya que el presidente, Alberto Fernández no tomó contacto con el combinado tras la obtención de la Copa América en Brasil ni habló con ellos a través de Zoom, por lo menos de manera pública. Eso generó una ola de rumores que sobrevolaron hasta ayer en el predio de Ezeiza.

"Me propusieron ir a Ezeiza e inmediatamente dije que no porque no me parecía oportuno. Había que cuidar los protocolos y yo en eso soy respetuoso. Lo que les trasmití a los que me lo propusieron fue que en verdad los actores de ésto fueron los jugadores y el cuerpo técnico, yo estoy dispuesto a rendirles el homenaje que merecen. La verdad que nos han hecho vivir un momento único, pero yo nunca me he valido de esas cosas para hacer política", declaró Fernández.