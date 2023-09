El atacante Ángel Di María, una de las figuras del seleccionado argentino en el triunfo ante Bolivia, afirmó ayer tras el encuentro que "merecíamos un partido así, cada vez que llegamos pudimos convertir".

"Sentimos un poco la altura, pero cada vez que llegamos pudimos convertir, eso fue lo importante. Merecíamos un partido así", aseguró Di María en declaraciones a TyC Sports.

El "Fideo" añadió que además, no le hicieron goles al "Dibu" (Emiliano Martínez), por lo que es bueno terminar con el arco en "cero": "Esto recién empieza, pero era muy importante ganar".

Respecto del cariño que recibió el seleccionado de parte del público boliviano, Di María comentó que "es imposible que la gente de otros países no quiera a Argentina, tenemos al mejor del mundo, quien ahora no pudo jugar por una molestia, pero todos aman a Messi".

Finalmente, con relación al uso de la cinta de capitán ante la ausencia de Lionel Messi, el delantero del Benfica de Portugal comentó "fue algo muy lindo, pero fue porque no estaba 'Leo'. No hablamos nada con él respecto del tema, porque hasta último momento no se sabía si iba a jugar; pero, bueno, la responsabilidad quedó para mí y fue muy lindo".

Por su parte, el mediocampista del seleccionado argentino Enzo Fernández destacó el trabajo del equipo. "El grupo siempre habla, nos comunicamos, sabíamos que era un partido difícil, pero estuvimos bien durante los 90 minutos. Los primeros 20 fueron los más difíciles", señaló.

"Tenemos que representar a la selección, es lo más grande que hay y vamos por más", dijo el autor del primer gol argentino en el estadio Hernando Siles de La Paz. El ex River Plate reconoció que se sintió "un poco ahogado", pero que finalizó en óptimas condiciones físicas. Por último, Fernández se refirió a las muestras de afecto del público boliviano: "Es increíble el reconocimiento y se siente el cariño de la gente, es lo que logró este grupo".

Scaloni: "La victoria es valiosa"

Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino, expresó que "Leo (Messi) no estaba para jugar. Intentó recuperarse pero no se sentía cómodo. Por eso no lo arriesgamos". "Se vienen cosas más importantes en el tramo final del año como para arriesgarlo" agregó el director técnico santafesino.

Scaloni también explicó las claves del partido y sostuvo que "la victoria es valiosa. Es una de las más difíciles. Estamos contentos. Hicimos un gran partido en la altura, pero no somos los primeros en ganar acá. Tiene su dificultad, nuestra virtud fue intentar jugar e hicimos un partido completo".

El entrenador relativizó los propios méritos que él podría asignarse por ganar en los 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar y resaltó que "la fórmula para ganar son los jugadores"

"Hay un grupo de jugadores que juegan muy bien a la pelota. Sin ellos sería imposible. Es todo mérito de ellos", señaló el DT campeón del mundo.