Lionel Messi volvió a abrir la lista de oradores del plantel argentino en una Copa América como lo hizo en Chile 2015, y en esta oportunidad fue muy enfático al remarcar que "llegó el momento de dar el golpe y ganar" este certamen en el que debutará mañana ante Chile, inaugurando el Grupo A de Brasil 2021 en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro.



"Estamos en el instante de tener que empezar a mostrar nuestra idea y forma de jugar, que es la que tenemos muy clara. Llegó el momento de dar un golpe y ganar esta Copa América", lanzó Messi con contundencia durante la conferencia de prensa realizada en el hotel donde se hospedará esta noche la selección argentina en Barra de Tijuca.



"En este punto debo decir que en ningún momento la selección dependió de mí. Siempre tratamos de tener un equipo competitivo, porque para ganar los partidos necesitamos hacernos fuertes. Acá hay muchos compañeros que ya estuvieron en Copa América y estamos formándonos para ser ganadores", puntualizó.



Messi se refirió posteriormente al reencuentro del plantel luego de más de un año de inactividad de la selección a raíz de la pandemia de coronavirus.



"Hacía mucho que no nos juntábamos y nos costó un poco al principio, pero después fuimos creciendo desde Chile a Colombia, aunque los empatamos, pero estamos contentos con lo que hicimos, aunque ahora necesitamos una victoria", resaltó.



Y justamente a propósito de la pandemia de coronavirus también "Lío" fue muy analítico al reconocer que la realización de esta Copa América en Brasil "es un riesgo para todos que podamos agarrarnos el Covid".



"Es que nosotros nos enfrentamos con las demás selecciones que también tienen riesgos de contagio y a veces no depende solamente de lo que haga uno", apuntó.



Y después volvió sobre lo estrictamente futbolístico para insistir en que todo lo que le toca "jugar con la selección es especial, sea lo que fuera. Nunca imaginé estar en tantos partidos con la camiseta de mi país, sino que viví el día a día, pero desde amistosos hasta Copa América y Mundiales, siempre trate de darle lo mejor al equipo".



"Porque personalmente siempre estoy disponible para estar con la selección y sueño con conseguir un título con este equipo. Voy por mi sexta Copa América, pero intentaré seguirla buscando hasta que pueda, siempre que el entrenador que esté me tenga en cuenta", anunció.



"Por eso este grupo necesita una victoria importante, y arrancar mañana con los tres puntos es muy valioso, más allá de que sabemos que Chile es un rival duro que vamos a volver a enfrentar con pocos días de diferencia", expresó.



Respecto de ese encuentro por la séptima fecha de eliminatorias y especialmente el siguiente ante Colombia, admitió que les "quedó un sabor amargo en este último partido. Porque después del muy buen primer tiempo que hicimos, hasta pudimos hacer el tercero, y que te empaten en el descuento te deja fastidiado, aunque la imagen que dejamos fue buena. Pero si con eso no alcanza, hay que seguir creciendo", advirtió.



Y ya en el cierre hubo una referencia para un compañero en particular como es el caso del volante de Udinese, de Italia, Rodrigo De Paul. "Con él siempre tratamos de buscarnos y estar cerca, porque de a poco nos fuimos conociendo y me siento muy bien jugando a su lado", describió.



Messi ya jugó cinco Copas América y en tres de ellas llegó a la final (2007, 2015 y 2016), pero perdiéndolas todas ellas. Ahora buscará en su sexta participación levantar un trofeo que siempre se le negó con la selección mayor, tanto en estos certámenes como en campeonatos mundiales. El próximo 24 de junio cumplirá 34 años, y el reloj biológico lo apura tanto como las ganas de celebrar con "su" camiseta celeste y blanca.