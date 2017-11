Lionel Messi se vistió de héroe en Quito y gracias a sus tres goles la Selección argentina doblegó a Ecuador y selló su boleto al Mundial de Rusia 2018. Con su presencia ya asegurada en la cita máxima de este deporte, el capitán del elenco nacional comenzó a palpitar los desafíos que tendrá por delante.

Durante una entrevista con Sportia, programa que se emite por TyC Sports, la Pulga se refirió a su reencuentro con Diego Armando Maradona, la polémica frase que esbozó Paulo Dybala, las constantes críticas que recibió la Selección y la promesa que cumplirá en caso de levantar la Copa del Mundo.

Su reencuentro con Maradona:

La frase de Dybala, en la que reconoció que es difícil jugar con Messi:

La promesa que cumplirá en caso de consagrarse campeón del mundo:

Las críticas a la Selección, el famoso "club de amigos de Messi" y el veto a Icardi:

"Me río porque son tantas las barbaridades que se dijeron que es una más. Agüero Di María, Mascherano, Biglia, son todas figuras en el mundo. Que digan que juegan porque son mis amigos es una falta de respeto a ellos, y luego a mí. Se dice que pongo jugadores y técnicos y es mentira".

"Después se van dando las cosas y que las cosas que se dicen son mentiras. Como que no queríamos que venga Icardi. Jamás puse ni saqué a un jugador, ni lo voy a hacer, porque no es mi forma. Yo estoy acá para sumar y ganar".

A quién prefiere evitar y los candidatos a ganar el Mundial:

Su posible retiro en Newell´s:

"No sé, va pasando el tiempo.. Me encantaría jugar en Newell's, es algo pendiente que me quedó. Iba a la cancha y mi sueño era jugar en Primera y entrar a esa cancha. No sé que pasará de acá a unos años, cómo voy a estar para volver. No puedo decir voy a volver. Me encantaría, pero no sé qué va a pasar. Me encantaría, es lo que soñé de chiquito".