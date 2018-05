Lionel Messi habló con TyC Sports después de su gran noche ante Haití, en la despedida de la Argentina antes de viajar rumbo a Europa previo al Mundial.

"Antes que nada, quiero agradecerle a la gente porque no fueron fáciles las Eliminatorias, todo este proceso. Cuando vinimos a jugar con Perú fue un momento complicado. Siempre sentí el cariño de todos, estoy muy agradecido. Más allá del resultado era un día para disfrutar", repasó.

Enseguida, se refirió a su semblante de cara a Rusia: "Nosotros vamos con ilusión. Todos vamos por lo mismo, es nuestro sueño y el del país. No somos los candidatos, tuvimos un proceso complicado, nos costó clasificar. Estamos a full día a día, es verdad que no somos candidatos pero nos estamos haciendo fuertes para pelear".

Después, palpitó lo que será la competencia mundialista: "Ganar el primer partido es lo más importante, eso te da la tranquilidad para los otros dos partidos del grupo. Tenemos partidos complicadísimos y vamos a tener que trabajar y correr para sacarlos adelante".

Por último, dejó un mensaje esperanzador para el público. "Todo este grupo quiere lo mismo, conseguir un título importante con la Selección. Ahora tenemos la oportunidad otra vez y vamos con mucha ilusión, con muchas ganas. No tengan dudas de que vamos a dejar todo, nosotros somos los primeros que queremos lo mejor. No vamos como candidatos pero eso no quiere decir que no vayamos con una gran Selección. Vamos a pelear, de a poquito vamos a ir creciendo en el Mundial", prometió.