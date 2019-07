Lionel Messi fue nombrado por la revista Forbes como unas de las 10 celebridades mejor pagadas del mundo. De cerca lo siguen los futbolistas Cristiano Ronaldo y Neymar.

Messi ocupa el cuarto lugar del ranking con ingresos anuales por u$s 127 millones. Ronaldo ocupa el sexto puesto con u$s 109 millones y Neymar aparece séptimo con u$s 105 millones.

La cantante Taylor Swift se ubicó en el primer puesto, pero seguida de cerca por dos miembros del clan Kardashian, la estrella de "reality" convertida en reina de los cosméticos Kylie Jenner y el rapero Kanye West.

West, el marido de Kim Kardashian, volvió a la lista tras una ausencia de cuatro años. Forbes estimó sus ganancias antes de impuestos en 150 millones de dólares, impulsadas mayormente por su popular línea de zapatillas Yeezy, que lo coloca en tercer lugar.

Swift, con su álbum y gira de 2018 "Reputation", ganó un estimado de 185 millones de dólares y logró ocupar el primer lugar. La estrella pop de 29 años también encabezó la lista en 2016 después de sus exitosos disco y tour "1989".

Jenner, de 21 años, la media hermana de Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, ocupó el segundo lugar después de lograr un estimado de 170 millones de dólares gracias a su pujante negocio online de sets labiales y su compañía de cosméticos. A principios de este años, Forbes declaró a Jenner la multimillonaria más joven del mundo.

Forbes compiló su lista de 2019 estimando las ganancias antes de impuestos de junio de 2018 a junio de 2019, antes de deducir los honorarios para gerentes, según datos de Nielsen, de la publicación Pollstar, de la base de datos de películas IMDB y de entrevistas con expertos de la industria y muchas de las celebridades.

La revista dijo que las 100 celebridades mejor pagadas del mundo obtuvieron 6.300 millones de dólares antes de impuestos en los últimos 12 meses.

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather y el actor George Clooneyocuparon los dos primeros puestos de la lista del año pasado, pero quedaron fuera de los primeros 10 lugares esta vez.

El top ten del ranking Forbes:

Taylor Swift: u$s185 millones

Kylie Jenner: u$s170 millones

Kanye West: u$s150 millones

Liones Messi: u$s127 millones

Ed Sheeran: u$s110 millones

Cristiano Ronaldo: u$s109 millones

Neymar: u$s105 millones

The Eagles: u$s100 millones

Dr. Phil McGraw: u$s95 millones

Canelo Álvarez: u$s94 millones