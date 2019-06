"Lo voy a seguir intentando". Así de contundente fue Lionel Messi cuando anunció que estará presente en la Copa América que se avecina. A 10 días del estreno de Argentina en la competición que se llevará a cabo en Brasil (el 15 de junio en San Salvador de Bahía contra Colombia), el capitán albiceleste brindó algunos conceptos en una nota con TyC Sports.

Entre otras cuestiones, el rosarino que comandará futbolísticamente al equipo de Lionel Scaloni reveló cómo lleva la capitanía en el combinado nacional y las diferencias que existen entre Argentina y Europa en ese sentido.

"La primera vez que fui capitán (contra Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010) me costó hablar en el vestuario. No soy de hablar mucho, creo que cada uno sabe qué hacer en la cancha y la importancia del partido que va a jugar. Soy capitán a mi manera. Me tocó crecer en otro lado, agarré otra costumbre. Puyol tampoco tampoco era de dar charlas o arengas. Era su presencia adentro de la cancha y nada más, era un capitán muy respetado pero más por la imagen que por lo que hablaba", reflexionó.

Y además aseguró: "No pesa más la cinta que la camiseta 10. Es una responsabilidad linda. Me gusta tenerla y lo manejo tranquilo".

Respecto al dorsal que lo caracteriza, recordó la primera vez que la utilizó: fue con Diego Maradona como entrenador en un 4-0 ante Venezuela por Eliminatorias. "Es un número especial porque la hizo importante Diego. Pero no me cambia nada usar el 10, la 9 ó la 11. No siento algo especial al jugar. En Barcelona la agarré cuando la dejó Ronaldinho", dijo.

¿Qué le dijo Maradona al concederle ese honor? "Me dio la camiseta que tanto había usado porque me veía preparado para tenerla, que era el momento. Que me la pusiera y la disfrutara".

Una de las cualidades que mejoró la Pulga con el correr del tiempo fue la ejecución de los tiros libres. Pulió su remate en las pelotas paradas desde que tuvo a Alfio Basile en la Selección. "El primero que me habló de eso fue el Coco. Me decía 'mirá cómo hace Román (Riquelme)', porque yo no soltaba el pie. Me decía que los míos eran centritos.Fui probando y agarrando la forma y ahora pateo siempre de la misma manera. Ya no pateo por patear, agarré un mecanismo que al finala funciona. Capaz no es gol pero pasa la barrera y sé que siempre es igual. Por ahí alguna la erra y tire a la mierda pero en general ayuda mucho".

Otras frases de la Pulga

· "En ningún momento dudé de jugar para Argentina. Hice todo lo posible. Continuamente mandábamos videos para que me vieran acá y tuviera la chance de que me convoquen".

· "Ganar el Mundial es el sueño más grande que me queda por cumplir. Haber estado tan cerquita en Brasil 2014 fue terrible, porque lo merecíamos. Esa camada estaba en el momento justo, fue su pico más alto"

· "La próxima Copa América es importantísima, hace mucho que Aargentina no la gana y todos queremos volver a festejar, nosotros y la gente, que está ansiosa por un título"