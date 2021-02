El crack rosarino Lionel Messi marcó hoy dos goles para el triunfo de Barcelona ante Elche por 3 a 0, en el postergado de la primera fecha de la liga española, que lo dejó a cinco puntos de Atlético Madrid.



Messi abrió el marcador a los tres minutos del segundo tiempo para tranquilidad de Barcelona. El rosarino recibió en el área una asistencia de taco del danés Martin Braithwaite, quien también propició el tercero con el pase a Jordi Alba (ST 28m).



El capitán del seleccionado argentino aumentó la ventaja (ST 24m) con una gran jugada en el área, luego de la asistencia del neerlandés Frenkie de Jong.



Messi, quien anotó por séptimo partido consecutivo en La Liga, quedó como máximo artillero con 18 tantos y superó por dos a su ex compañero y amigo, el uruguayo Luis Suárez (16). El crack rosarino busca el octavo Pichichi de su carrera profesional.



Además, en lo que va del año, Messi acumula 13 goles sobre 13 partidos. Supera las marcas del noruego Erling Haaland (10), el polaco Robert Lewandowski (10) y el portugués Cristiano Ronaldo (9).



En la temporada, Messi contabiliza 23 tantos en 31 encuentros: 22 de La Lliga, cinco de Liga de Campeones, tres en Copa del Rey y uno en la Supercopa de España.



Barcelona alcanzó los 50 puntos y quedó a cinco de Atlético Madrid (55) que adeuda un partido aún.



El equipo catalán necesitaba el triunfo para mantener la ilusión en el campeonato español luego de resultados adversos en semifinales de Copa del Rey (2-0 vs Sevilla) e ida de octavos de final de la Liga de Campeones (4-1 vs PSG de Francia).



Elche tuvo como titulares a los argentinos Lucas Boyé (luego reemplazado por Guido Carrillo) y Emiliano Rigoni. Con esta derrota, no pudo salir de la zona de descenso.







-Posiciones-







Atlético Madrid 55 puntos; Real Madrid 52; Barcelona 50; Sevilla 48; Real Sociedad 41; Villarreal 37; Betis 36; Levante 31; Granada 30; Celta y Bilbao 29; Valencia 27; Osasuna, Cádiz 25; Getafe 24; Alavés 22; Elche, Eibar y Valladolid 21; y Huesca 19.