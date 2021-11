La Selección Argentina llevará adelante desde las 19 una nueva práctica de cara al encuentro con Brasil en la provincia de San Juan por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar y será un entrenamiento importante para determinar cómo están los jugadores pensando en el clásico del martes después de la victoria ante Uruguay por 1-0.

Messi por Dybala, en principio el único cambio de la Selección Argentina para jugar con Brasil

Lionel Messi jugó un cuarto de hora en el triunfo de la Selección Argentina ante Uruguay y todo hace indicar que será titular el martes que viene ante Brasil, en el cierre de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Messi se había perdido los últimos dos partidos del PSG por una contusión en la rodilla izquierda, Lionel Scaloni explicó después del encuentro en Montevideo que decidieron que el rosarino no fuera titular porque venía inactivo y el ingreso en el final fue para tomar ritmo pensando en Brasil.

De esta manera, de no mediar ningún inconveniente, Messi ingresará por Paulo Dybala, quien terminó con un golpe ante Uruguay que no le impedirá estar a disposición de Scaloni.

¿Se meterá Leandro Paredes entre los titulares de la Selección Argentina ante Brasil?

Si bien la de Messi por Dybala parece ser la única variante de la Selección Argentina para jugar ante Brasil, el otro interrogante que podría abrirse después del entrenamiento de hoy es el de Leandro Paredes.

El mediocampista del PSG no jugó ante Uruguay porque se terminaba de recuperar de una lesión muscular, ayer se entrenó con normalidad y habrá que ver cómo evoluciona en estos próximos dos días para saber si puede llegar a estar por Guido Rodríguez.

¿Qué necesita la Selección Argentina para clasificarse al Mundial de Qatar ante Brasil?

Si Lionel Messi y compañía logran llevarse los tres puntos frente al conjunto que comanda tácticamente Tité, necesita que se den dos de estos tres resultados: que Uruguay NO le gane a Bolivia, que Chile NO le gane al Ecuador de Gustavo Alfaro y que Colombia NO le gane al Paraguay de los Mellizos Barros Schelotto.

No obstante, si el seleccionado nacional no logra obtener la victoria en suelo sanjuanino la ilusión aún no está perdida, pero sí se hace más compleja. En caso de repartir puntos ante el Scratch, la Selección necesita que tanto Chile como Colombia y Uruguay pierdan sus respectivos partidos. Pero eso no es todo. Además de la derrota de los tres países mencionados, se debería dar una victoria del Perú de Ricardo Gareca ante Venezuela.