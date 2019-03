Lionel Messi volvió a tomar contacto con la prensa y habló de todo. El último Mundial, los manejos del grupo con el ex entrenador Jorge Sampaoli, los amistosos con Venezuela y Marruecos y la generación que cumplió un ciclo.

Pasaron 276 días para que Lionel Messi rompiera la veda. El astro argentino no afrontó los micrófonos para hacer referencia a la Selección después de la eliminación del equipo de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018. Ahora se soltó en el programa El que abandona no tiene premio (Radio FM 947).

Lo había hecho el 26 de junio, cuando la Albiceleste obtuvo una angustiosa clasificación frente a Nigeria en su grupo, pero luego se inclinó por el silencio. Llovieron críticas y muchos lo apuntaron por ausentarse en los siguientes compromisos del seleccionado comandado por Lionel Scaloni. Retornó para la última gira y fue titular en el amistoso ante Venezuela en Madrid: allí también se fue sin realizar declaraciones.

Y la dolencia que arrastra en la zona del pubis lo obligó a ser liberado por el cuerpo técnico argentino para reincorporarse antes al Barcelona, que mañana tendrá acción en la liga española en el clásico catalán frente al Espanyol. Debido a eso, se perdió el segundo choque contra Marruecos.

ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE RUSIA 2018

"Fue uno de los peores golpes que me tocó vivir en la Selección. Se dio mal desde el principio, el no ganar el primer partido, errar el penal yo, eso hizo que fuéramos a remolque en los siguientes partidos. El segundo venías llevándola, jugando parejo con Croacia y con el gol nos desordenamos y el resultado no daba para ser así. El principio fue complicado. Nos terminamos clasificando con mucha suerte a lo último. Después Francia enseguida nos hizo el 2-2, no nos dio tiempo a nada y otra vez volver a empezar y volver de atrás. Del principio venía mala, no fue lo que nosotros queríamos y esperábamos. Antes de la clasificación también nos costó, llegamos a los empujones, fue complicado durante todo el mundial y antes también"

"En ese momento no tenía ganas de nada. Era encerrarme y hacer el duelo solo con mi familia e intentar olvidarme lo que había sido el Mundial y lo que había vivido, que me costó mucho. Lo tenía que hacer para seguir, intente aislarme de todo , de alejarme de la Selección. Mirarlo desde otro lado, pasar el tiempo y enfriarme. Nos pegó duro a todos por como venía esta generación, de estar 10 años siendo maltratada, sin valorar lo que habíamos conseguido más allá de no haber lamentado copas. Terminar el ciclo de esta manera fue doloroso"

"Yo quiero ganar todo con la Selección"

"¿Sampaoli en el Mundial? Escuché a Lucas (Biglia) hace poquito y lo contó. Nos juntamos todos como grupo porque estábamos en una situación límite, nos íbamos. Iba a ser uno de los fracasos más grandes de la historia de la Selección. Nos unimos, nos dijimos las cosas como hacen los grandes grupos. Es algo normal que tiene que pasar también para la mejoría de un grupo"

LA GENERACIÓN QUE LIDERÓ

"Se dijeron muchas barbaridades y mentiras de esta generación. Se consiguieron cosas extraordinarias, si bien no pudimos levantar la copa, llegamos a la final del mundo, dos finales de Copa América, no es fácil eso. La verdad siempre tuvimos quilombos con el periodismo. Por eso también en un momento intentamos dejarlo de lado y no hablar, porque habían pasado cosas que no eran normales. Si no nos cuidábamos y nos hacíamos fuertes entre nosotros, se iba a seguir diciendo de todo lo que igualmente se dijo después"

"Lo del 'club de amigos' se viene escuchando desde hace años, que yo ponía jugadores o técnicos, que hacíamos lo que yo decía y que manejaba prácticamente toda la AFA. El club de amigos es el Pipa (Higuaín), Agüero, Mascherano, Di María, todos los de ese momento eran los mejores en el mundo. Te da bronca"

"Quedaron en el camino muchos, pero hay que seguir intentándolo, tenemos más oportunidades. Viene una Copa América ahora, encima pusieron otra más, ja, nos dan más chances todavía. Hay que intentarlo, Dios sabe por qué hace las cosas. Quizás no era ese el momento y llegará en algún otro"

LAS CRÍTICAS RECIBIDAS TRAS LOS ÚLTIMOS AMISTOSOS

"No escuché mucho, sí me llegaron muchas cosas de amigos y gente que tengo en Argentina. Sé que se está hablando mucho y se dijeron muchas cosas, pero es costumbre últimamente. Muchas mentiras, muchas cosas inventadas, algo que ya se hizo normal. Me da bronca porque la gente cree muchas veces lo que se dice"

"El mentir, pegarme, decir cosas sobre mí, inventar. Darme cuando no estoy en la Selección, darme cuando estoy. La realidad es que yo vengo con una pubalgia desde antes del parón de diciembre. Vengo entrenando poco, no juego todos los partidos, de los últimos años es de los que menos minutos llevo jugados. Por eso mismo. Vengo arrastrando molestias y me vengo cuidando. Scaloni sabe de todo esto y decidió que el segundo partido ni siquiera viajara. Me vino bien el descanso para lo que viene. Él hizo dos equipos para los amistosos, así que tampoco cambiaba mucho"

"No había nada arreglado de antemano faltar con Marruecos, fui con la idea de jugar los dos partidos. No mentí, siempre me cuesta más recuperarme y tengo dolores y el técnico decidió que me tome el descanso para intentar recuperarme y no agravar la lesión. La pubalgia es complicada, no se va de un día para el otro, me encuentro mejor pero no la limpié del todo"

"A mi viejo lo metieron continuamente para decir que tenía poder para hacer cosas en la AFA. La familia es la que sufre, yo de última estoy acá y no escucho, pero tengo familia en Argentina y sufren por lo que se dice. Cualquiera dice cualquier cosa y la gente compra. Yo resulto ser el hijo de puta, mi viejo maneja la AFA y hacemos lo que queremos, cuando son todas mentiras"

SU PRESENCIA EN LA FINAL DE LA LIBERTADORES Y EL POSIBLE REGRESO A NEWELL'S

"Fui a ver el espectáculo del River-Boca y aprovechar que era la final y acá nunca más lo íbamos a vivir y lo llevé a Thiago. Aunque fue muy diferente a lo que hubiera sido en Argentina"

"No sé por qué se dice que soy de River, nada que ver. Soy de Newell's de chiquito, toda mi familia es de Newell's por mi viejo, salvo un hermano que es de Central"

"Me encantaría volver a Newell's pero no es fácil por todo lo que rodea volver a Argentina, pensar en los nenes, Thiago va siendo más grande y elige también, toma decisiones con nosotros. No le costaría nada volver a Argentina porque es chico todavía, se adaptaría, pero no deja de ser difícil. A mi me encantaría sacarme el gustito de poder jugar en Newell's pero no sé qué va a pasar"

LA SELECCIÓN DE SCALONI QUE SE VIENE

"Le dije a Tapia que eligiera él al técnico, yo no decido por un técnico o jugador. Que fuera Scaloni u otro, tenía que elegirlo él. El Kun me dijo muchas veces que en estos 10 años soy el mejor amigo y en la mayoría de los partidos fui suplente… Si tuviera tanto poder y pusiera a los jugadores, mi amigo, jugaría"

"Es normal el cambio de generación, hay un montón de chicos muy buenos. Hay mucho potencial. Pero creo que el cambio fue muy brusco. Se tendría que haber hecho de poquito en años anteriores. Ir mechando experiencia con juventud. Es normal que se necesite tiempo y partidos para que se vea una Selección fuerte otra vez. Vinieron prácticamente todos chicos nuevos, no hay que matarlos porque se pierde. Hay que darles la confianza y bancar. Fue muy grande el cambio, te guste o no, venimos de una generación que consiguió cosas importantes"

"A Menotti no lo conozco, estuve con gente cercana a él y me hablaron cosas muy buenas, maravillas de cómo ve el fútbol, lo piensa y lo siente. Estaré encantado de conocerlo"