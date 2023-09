Después de haber presenciado el partido de la Sub-23 ante Bolivia en el predio de Ezeiza y mientras la duda persiste sobre si viajará a La Paz para el segundo partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi asistió a una clínica porteña para realizar estudios que descartaron una lesión muscular.

En secreto, la Pulga fue a una clínica porteña después de haber pedido salir a falta de tres minutos en el duelo ante Ecuador. Después de ese partido, Lionel Scaloni había confirmado que el capitán se realizaría estudios, aunque no creían que existiera alguna lesión. Poco después de que Messi se apersonara en el establecimiento, la gente comenzó a agolparse y la Avenida Córdoba, por un momento, quedó cortada al tránsito.

Argentina entrenará hoy a las 11 horas y en la siesta viajará hacia la altura de La Paz, en Bolivia.

Los estudios no arrojaron lesión alguna, por lo que las posibilidades de que Messi viaje a Bolivia crecen. De todas maneras, el alto desgaste que tuvo en el mes de agosto con Inter Miami, sumado a los extensos viajes, podría hacer que finalmente no sea de la partida que juegue el 12 de septiembre en el Hernando Siles. Por lo pronto, no existe confirmación alguna ni para una cosa ni para la otra.

Previo a realizarse estudios médicos, Messi observó atentamente los partidos del combinado Sub-23 de Javier Mascherano ante Bolivia, en el predio de Ezeiza. La Pulga estuvo acompañada de Claudio Tapia, presidente de AFA, y varios futbolistas que integran las filas del seleccionado Mayor: Ángel Di María, Cristian Romero y Leandro Paredes.

La jornada amistosa terminó con triunfos argentinos en un partido que se dividió en cuatro tiempos de 30 minutos pero que arrojó dos resultados: un 2-0 en el primero (goles de Luciano Gondou y Alan Velasco) y 3-0 en el segundo, con goles de Abiel Osorio (doblete) y Pedro de La Vega.

Habría Fideo en la altura

Apuntando al choque por la segunda fecha de las Eliminatorias ante Bolivia, es un hecho que el volante, Ángel Di María (foto), quien fue suplente ante Ecuador e ingresó en el complemento, estará de arranque en La Paz.

La idea de Scaloni, que hoy volverá a hablar en conferencia de prensa, es meter varios cambios para llegar con un equipo más fresco a los 3.600 metros sobre el nivel del mar en los que se disputará el juego.

En ese aspecto, se recuerda los buenos rendimientos, sobre todo desde el punto de vista físico, que ha tenido Di María en la altura de La Paz y por eso se espera que esté de movida.

Además, el defensor Lisandro Martínez, que llegó con lo justo tras recibir un golpe en el último partido con el Manchester United, también será evaluado y tiene chances de meterse en el once. Una situación similar ocurre con el volante, Leandro Paredes, quien en su control de balón puede ser fundamental para la idea de Scaloni de jugar en la altura apuntando a una gran tenencia.

"No hay una receta para jugar en la altura", adelantó Scaloni, previo al duelo más "especial" de la Eliminatorias.