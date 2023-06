La repentina reunión de ayer entre Jorge Messi y Joan Laporta encendió la ilusión de los hinchas de Barcelona que sueñan con el regreso de Lionel Messi. Sin embargo, más allá del encuentro, lo cierto es que todavía quedan cuestiones a resolver antes de poder confirmar su retorno.

En primer lugar, Laporta manifestó ante Jorge Messi, padre y representante del jugador, que el club ya cuenta con el OK por parte de La Liga respecto de su plan de viabilidad. El mismo se formalizaría en las próximas horas -o tal vez días- y, una vez confirmado, llegará el tan ansiado ofrecimiento.

Lo cierto es que en ese mismo encuentro quedó manifestado de manera muy clara que las intenciones de Messi son las de regresar a Barcelona. Si bien cuenta con dos ofrecimientos sobre la mesa -Inter Miami y Al Hilal-, la Pulga demostró su total predisposición para lograr el retorno, por lo que la pelota ahora está del lado de Barcelona.

El paso siguiente al OK de La Liga sería el de enviar el ofrecimiento concreto para sumar a Messi, algo que el argentino aguarda con paciencia. Eso sí, por lo pronto esa oferta no existe y el capitán de la Selección Argentina tampoco descartó las ofertas desde la MLS y Arabia.

Algo clave fue que ayer, cerca del mediodía de España, Jorge Messi fue grabado mientras ingresaba a una reunión con Joan Laporta. Dicha reunión se dio en medio de rumores que surgen desde España. Al salir del encuentro, Jorge Messi fue abordado por periodistas, negó la reunión pero lanzó la esperanzadora frase.

Inicialmente y ante la consulta del encuentro con Laporta, Jorge Messi negó haberse encontrado con el presidente de Barcelona, pero reconoció contactos previos: "No estuve con el presidente. No sé nada todavía. Me encantaría que vuelva. Hemos hablado el otro día pero nada confirmado. Depende de un montón de cosas. Todavía tenemos que hablar un montón de cosas".

Sin dudas, jornadas clave en el futuro inmediato del siete veces ganador del Balón de Oro, que legalmente será jugador del PSG hasta el 30 de junio, pero que ya no vestirá más esa camiseta como lo hizo en las pasadas dos temporadas.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, expresó su deseo que Lionel Messi pueda disputar alguna vez el máximo trofeo continental. “Messi, la Conmebol Libertadores te espera siempre”, remarca la publicación del directivo en sus redes sociales.