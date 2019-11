Regreso. Lionel Messi pudo trabajar con el seleccionado en el comienzo del trabajo para el partido contra Brasil.

El seleccionado argentino se entrenó ayer por primera vez en Mallorca, España, con el capitán Lionel Messi en el gimnasio y el delantero Lautaro Martínez, en duda, por un choque que sufrió en su cabeza el pasado sábado. El astro rosarino trabajó en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, propiedad del club Mallorca, en la primera práctica del equipo dirigido por Lionel Scaloni de cara al amistoso del viernes ante Brasil en Arabia Saudita. El capitán "albiceleste" llegó a la concentración al mediodía español acompañado de Pepe Costa, su amigo y empleado de Barcelona que lo acompaña en cada viaje, pero no participó junto al grupo más nutrido de futbolistas del primer entrenamiento.



Messi vuelve al seleccionado luego de la sanción que le aplicó la Conmebol por sus críticas al arbitraje y a la organización durante la pasada Copa América de Brasil, donde Argentina terminó en el tercer puesto.



El plantel arribó al predio de Mallorca a las 18 locales, una hora después de lo programado, en medio de una marea de fanáticos que se agolparon en la puerta para darle la bienvenida a los futbolistas argentinos.



Messi no apareció en escena durante los quince minutos abiertos para la prensa y se quedó en el gimnasio junto a Sergio "Kun" Agüero, otro que retorna al seleccionado nacional luego de la Copa América.



La otra ausencia destacada fue la del delantero Lautaro Martínez, quien por un choque en la cabeza que sufrió el sábado durante el partido con Inter, de Italia, se entrenará diferenciado por precaución hasta el miércoles.El ex Racing Club se sometió a estudios médicos durante la mañana española y los mismos arrojaron resultados normales pero al tratarse de la cabeza seguirá en observación.



Lionel Scaloni todavía no tiene todos los convocados a disposición ya que faltan los arribos de los futbolistas de la Superliga: Esteban Andrada y Alexis Mac Allister, de Boca Juniors, y Nicolás Domínguez, de Vélez Sarsfield.

La agenda de Argentina

La agenda del seleccionado continuará hoy con otro entrenamiento en el mismo lugar, el miércoles con doble turno y el jueves a la mañana partirán hacia Riad. Para el amistoso del viernes a las 14 ante Brasil, el equipo nacional estrenará una nueva camiseta de tonos azules y los colores de bandera en la parte inferior de las mangas. Según la marca que viste a la selección, el diseño fue inspirado en los paisajes de los glaciares del sur de nuestro país.



Después de enfrentar a Brasil, el seleccionado se entrenará el sábado en las instalaciones del club Al Hilal, en Riad, y un día después viajará a Tel Aviv para medirse con Uruguay, el lunes.