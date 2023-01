El segundo capítulo, de la 21 edición del Giro del Sol, tuvo todos los ingredientes que el aficionado espera de una carrera, con el drama de un incidente que puso en peligro el liderazgo de Emiliano Ibarra (Gremios por el Deporte) y la emoción de un final de bandera verde, definido en el photo-finish a favor de Leandro Messineo (Chimbas Te Quiero), quien con la bonificación lograda saltó del tercero al segundo lugar en la clasificación general, achicando a seis segundos la distancia que le lleva Ibarra.

El "viaje" por los dos diques, se realizó bajo un intenso calor, por lo que el pelotón, sabiendo que queda hoy el último tirón, el más largo que tiene previsto la carrera (180 kilómetros) fue regulando el ritmo, y se cerraron con eficacia todos los huecos que abrían los ataques tempraneros. La primera meta de montaña realizada en el ingreso al complejo Howard Jhonson la ganó Ricardo Escuela, escolado por Messineo (ChTQ) y el colombiano, que corre para el SEP-San Juan, César Paredes. Leonardo Cobarrubia (SEP) ganó la primera meta sprinter en el casco urbano de Ullum, y saliendo de allí una decena de ciclistas logró el primer corte con cierta entidad.

Dicha fuga, consiguió coronar de cabeza la subida por los "caracoles" al paredón de Punta Negra donde se realizó la segunda meta de montaña, que fue ganada por Nicolás Traico (EGD), escoltado por el mendocino Alejandro Durán (ChTQ). Ellos dos, más Nahuel Méndez (MRW), Gerardo Atenico (AVF), Sergio Aguirre (MRW), Tomás Suárez (Rower), Carlos Soto (Mani Zabala), Caio Godoy (Selección de Brasil), Marcos León Rodríguez (SEP) y Héctor Quintana (Sel. de Chile), fueron los que "bajaron" de cabeza el paredón por la ruta 60, buscando calle Las Moras.

El segundo grupo, donde rodaban marcándose entre ellos el líder de la general (Ibarra) y el resto de los candidatos de los equipos más fuertes, encaró el descenso a más de un minuto. Mientras lo que venían arriba se iban desmembrando, de atrás empezaban a tirar del pelotón los equipos con más intereses en la carrera. En el final del trayecto por calle Las Moras, se produjo la rodada en la que se cayeron los tres hombres de Gremios por el Deporte mejor ubicados en la clasificación: Ibarra, Navarrete, y Rosas. También se cayó el chileno Quintana, líder sub23. Pasando el Palmar del Lago discutieron la meta sprinter los que venían escapados, quedándose Méndez con el embalaje intermedio. Al bajar el paredón del Dique de Ullum, el pelotón neutralizó a los fugados, cercenando las expectativas de quienes, en un momento dado, con más de 1 minuto sobre Ibarra que venía pesiguiendo, pasaron a comandar virtualmente la general.

Transitando por Avenida Benavidez se produjo otro corte. Cuatro hombres abrieron un hueco pasando calle Cipolletti, y otra vez tambaleó el liderazgo de Ibarra. Cobarrubia (SEP), Leandro Velárdez (MPO), Abraham Paredes (Sel. de Chile) y Alain Quispe (Sel. de Perú) entraron a Albardón con 1 minuto de ventaja. Como varios equipos perdián posiciónes, varios se armaron arriba y consiguieron ingresar al autódromo a una veintena de segundos de los fugados. Entre curvas y contracurvas la diferencia se esfumó y se llegó a un embalaje masivo en el que Messineo atacó de lejos y pudo soportar el raudo avance de Rosas.

El ganador de la etapa confesó un "secreto"

El “Coqui” Messineo, ganador del Giro de 2013, busca su segundo título

El viernes, cuando Emiliano Ibarra obligó a todos a correr por el segundo puesto, Leandro Messineo fue segundo en el embalaje del peloton, escoltándo a Maximiliano Navarrete. Ayer se quedó con la segunda etapa, y lo hizo porque comentó "no dudo". Consultado sobre como fue el embalaje, explicó: "Le hice caso al Pollo (Ernesto Fernández, director del equipo Chimbas Te Quiero) que me había dicho que saliendo de la curva le diera con todo. El primer día dudé y me superó Navarrete (Maximiliano), hoy (por ayer) salí lanzado y pude mantener el envión", contó quien por omisión involuntaria de este cronista no fue incluido entre los ciclistas que pueden realizar doblete en el historial del Giro. Sobre la última etapa, a la que llega con muchas chances, dijo lo siguiente. "Es una etapa larga y muy dura, donde deberemos correr con mucha inteligencia, veremos que nos propone el técnico en la charla, pero saldremos a buscar la clasificación general".

Emiliano Ibarra

La serenidad del líder tras un día complicado

Camaradería. El chaqueño Juárez bajó del podio de la etapa y se abrazó con Emiliano Ibarra que esperaba su turno para colocarse la malla de líder.

"Fue solo un susto, estamos bien, un poco doloridos, pero sin ningún problema físico", comentó ayer Emiliano Ibarra, líder del 21 Giro del Sol, mientras aguardaba el turno para recibir su segunda malla de líder en la actual edición de la carrera.



Consultado sobre como se siente para la etapa de mañana, se mostró sereno y seguro: "Bien, con muchas ganas de quedarnos con la carrera. Estamos haciendo un muy buen trabajo, yo estoy primero, Navarrete (Maximiliano) tercero y Laureano (Rosas), quinto por lo que imagino que si somos inteligentes y siempre uno está en los cortes, tenemos muchas chances. Todos sabemos que la que resta es una etapa muy exigente y que nos atacarán, por eso deberemos tener la cabeza fría, estar muy concentrados y no dudar a la hora de tomar decisiones", explicó quien le lleva 5 segundos a su escolta, Leandro Messineo.

La otra carrera del Giro

Siete de los equipos que están corriendo el Giro buscan dos pasaportes para la Vuelta a San Juan, y hasta el momento, por el sistema de disputa, las selecciones de Venezuela y Chile están logrando el objetivo.



Los pases se dan al equipo del ciclista individual mejor ubicado en la general (César Sanabria- Venezuela, 7mo a 19s) y al equipo mejor ubicado en la clasificación entre escuadras: Chile, quinto, pero, con su mismo tiempo están Pío Rico, Perú y Uruguay.

MOMENTOS DE LA CARRERA

El podio de la etapa. Messineo, Rosas y Juárez comparten alegremente el momento de la premiación, cada uno recibió su trofeo, su ramo de flores y el ‘solcito’ respectivo, que antes solo era para el ganador de la etapa.

Momento de calma. Superado el susto de la rodada, los hombres de Gremios por el Deporte asumieron el control del pelotón, marcando el ritmo al grupo para evitar sorpresas, como la que hubo en el segmento final.