Fiel conocedor. Rodrigo Mieres corrió con la ventaja de ser conocedor de los terrenos. El oriundo de Los Berros cantó victoria en la tarde de ayer.

Ya se le hizo costumbre. Por segunda vez consecutiva y por tercera vez en las 15 ediciones que lleva disputadas la Vuelta del Oeste, Rodrigo Mieres volvió a ser el dueño de la atractiva prueba de mountain bike que durante cuatro días centra toda la atención en el Sur sanjuanino.



La prueba, que constó de seis etapas recorriendo varias localidades del departamento Sarmiento tuvo a un vecino d de la zona como ganador, repitiendo la historia del año anterior. Mieres llegaba como líder tras lo realizado el sábado y ayer si bien no ganó ninguna de las dos etapas del día tuvo su consagración.



Por la mañana se corrió la corrió la contrarreloj individual que constó de 9 kilómetros y que tuvo como dueño al puntano Alfredo Lucero, que no varió nada en la General. Ya por la tarde se corrió la última etapa en un circuito que recorrió Los Berros y al que se giró en cinco ocasiones totalizando 40 kilómetros. Allí se impuso Darío Alvarez, representante del SEP San Juan, pero el triunfo del cordobés no afectó tampoco a líder quien ya se había adueñado de la meta bonificada del día y que con eso resultaba inalcanzable para Sebastián Fernández.

Batalló. El cordobés del SEP, Darío Alvarez dio pelea desde el primer día. Ayer se quedó con la última etapa.

En esa etapa de la tarde, fueron constantes los ataques de Alvarez y Fonseca tratando de descolgarse del resto, pero el pelotón actuó rápido y estuvo atento siempre para la neutralización, hasta que en el final el cordobés del SEP pegó el palo y logró llegar a la meta en soledad. Detrás arribaron Matías Beraudo y Moya.



Así la general terminó siendo para Rodrigo Mieres, segundo resultó Sebastián Fernández , tercero Darío Alvarez, cuarto culminó Miguel Hidalgo, quinto fue el también cordobés Juan Pablo Pereyra. Completaron el top ten Juan Pablo Moya, Javier Camuso, Alfredo Lucero, Matías Beraudo y Emanuel Castro.



En tanto los ganadores en cada una de las categorías fueron los siguientes: en Pro, ganó Rodrigo Mieres, segundo Sebastián Fernández y tercero Miguel Hidalgo, mientras que en Elite ganó Darío Alvarez del SEP, seguido por Emanuel Castro. En Sub 23 se impuso Alejandro Suárez, segundo fue Federico Tascharet y tercero Brian Frías, entre los Juveniles ganó Gabriel Rojo, segundo resultó Jonatan Fernández y tercero Cristian Castro. Mientras que en la categoría que integraron los promocionales tuvo como ganador a Fernando Villegas, segundo fue Leandro González y tercero Leonardo Lucero. Entre las categorías Master, Juan Coronel ganó la Master A1, seguido por Emiliano López y Martín Olivero. En Master A2 se impuso Juan Calivar, secundado por Lucas Gómez y Guido Sosa, en Master B1 el ganador resultó Sergio Aguirre y en Master C ganó Mauricio Manzzi.

