El “Ciclón” triunfó 2-1 en el Nuevo Gasómetro y pasó de ronda en la Libertadores. Los tantos fueron de Angeleri y Belluschi, en tiempo de descuento, en un partido para el infarto.





Volvió a aparecer el San Lorenzo milagroso. Como en aquella Copa Libertadores del 2014 en la que finalmente se consagró campeón, el Ciclón se clasificó anoche con el último aliento y mirando de reojo al otro partido del grupo 4. En la última pelota le ganó 2 a 1 a Flamengo, no dependió de nadie y además, como plus, terminó en la cima del mismo con 10 tantos al igual que Paranaense, pero con mejor diferencia de gol.



El local salió mejor, con buenos movimientos en ofensiva por la derecha donde Cerutti se mostraba peligroso. El planteo de los brasileños estaba claro: aguantar y salir de contra con jugadores peligrosos y rápidos. Así llegó la primera corrida en una doble pared que Ortigoza interrumpió justo cuando a Paolo Guerrero le quedó para rematar. De ese córner llegó el primer gol del partido. Blandi despejó de cabeza, Rodinei la enganchó de aire y le pegó rasante, dejando a Navarro sin chances.



El gol fue un sacudón para el conjunto local y un incentivo para los visitantes. Flamengo empezó a tener la pelota y manejar los tiempos del encuentro con cierta comodidad durante varios minutos.



A falta de diez minutos San Lorenzo ajustó su juego y presionó bien, pero no supo transformar ese dominio en peligrosidad en el arco de Alex Muralha.



Sin encontrar la llave para el empate, Aguirre mandó a la cancha al juvenil que había sido el salvador contra Universidad Católica, Cristian ‘Perrito‘ Barrios. El pibe de Dock Sud no lo defraudó y fue clave para conseguir el 1 a 1. A los 30’ peleó con Matheus Savio en la raya, recuperó y metió un centro que Angeleri conectó de cabeza.



San Lorenzo sabía que debía ganar, y otra vez Barrios ganó en un rebote tras un despeje en el área, Mussis llegó a tocarla y la pelota le quedó a Belluschi que definió fuerte de zurda para consumar una noche histórica.



ORTIGOZA Y BELLUSCHI

La emoción azulgrana

“Esto es una locura. Demostramos rebeldía y nunca perdimos la paciencia”, lo dijo el histórico Néstor Ortigoza a las cámaras de la televisión. Después se quebró en lágrimas por su alegría.



Fernando Belluschi, quien anotó el agónico gol de la victoria, decía a su vez: “No estoy pasando mi mejor momento futbolístico, pero demostré que cuando no me sale, trato de dar todo. Es una alegría enorme para toda esta gente. Nunca nos dimos por vencidos sabiendo que era un grupo difícil. Arrancamos mal, pero demostramos que queremos pelear. Y ahora, toque el que toque, vamos por todo. La clave fue no bajar los brazos y encontramos el gol”.