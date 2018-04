Tarea cumplida. Los deportistas fueron despedidos con aplausos por el público. Super cancheros, desfilaron en el Centro de Convenciones de Rawson con distintos looks y luego cerraron con sus vestimentas deportivas que los caracteriza.

Saludaron al público, sonrieron, caminaron con seguridad. Anoche, varios deportistas se convirtieron en modelos por un día y pese a los nervios iniciales porque encararon un rol que los sacó totalmente de sus ámbitos se movieron como peces en el agua en pasarela. En una iniciativa solidaria para ayudar a poblados alejados, boxeadoras, pilotos, voleibolistas, referís de rugby, entre otros, aceptaron desfilar y sacaron un aprobado entre aplausos, en un evento que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Rawson.

Diosa. Cecilia Román eligió un look con predominio del color negro. Se mostró tranquila en el desfile. Divertidos.





Leonela Yúdica y Cecilia Román, campeonas mundiales de boxeo, Fabián Flaqué (Top Race Series), Fabricio Persia (TC 2000), Matías Salvo y Gustavo Molina (UPCN San Juan Voley), Amelia Zavala (jugadora y árbitro de rugby) se prendieron a la iniciativa y la rompieron.

Backstage. .Leonela Yúdica, detrás de pasarela y con peinado y maquillaje. Los deportistas cuidaron todos los detalles

Cada uno eligió looks diferentes en sus primeras pasadas, ya que en la segunda desfilaron con sus respectivas indumentarias (salvo Flaqué y Persia, que avanzaron con sus buzos antiflamas). Así, Leonela eligió un vestido largo ceñido al cuerpo, mientras que Cecilia optó por pantalones cortos y chaqueta liviana. Los Cóndores de UPCN desfilaron en outfits deportivos, a la vez que Amelia eligió un look canchero e informal de camisa y jean.



Todos se mostraron divertidos y compartieron pasarela con Celina Pereira, campeona nacional de bikini fitness, y Lorena Ejarque, exReina del Sol de Chimbas y quien practicó fútbol femenino. En el desfile también estuvieron modelos profesionales y se presentó Barbie Pacheco, Reina Gay del Sol y representante Miss Universo Trans.



Además, hubo academias de baile que le pusieron bachata al desfile, sorteos, se presentó el periodista Alejandro Flores en su faceta de stand up y en el cierre cantaron Juan Cruz Rufino y Leo Jorquera.

Fabián Flaqué desfiló junto a sus hijas, mientras que en el público estuvo su esposa, Marita Archilla.



La iniciativa solidaria fue idea del estilista Daniel Martínez y el periodista Matías Russo. Martínez suele visitar lugares alejados para cortar el pelo gratis y el evento reunió alimentos no perecederos, ropa, calzado, juguetes y agua para ser donados.