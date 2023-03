Tuvieron que pasar más de 15 años para que las vidas del Atlético San Martín y de César Leonardo Monasterio volvieran a juntarse. Esta vez, con el excapitán de aquella legendaria campaña de 2007 que terminó en el ascenso a Primera División, desde el otro lado de la línea de cal ya que Monasterio acordó su llegada a San Juan como nuevo técnico, tras el fallido inicio de la temporada con Yllana.

El próximo martes, Monasterio volverá a Concepción para firmar su contrato y de inmediato, ponerse al frente del plantel que hoy jugará contra Defensores de Belgrano, donde seguramente estará el exarquero para ver en acción a sus futuros dirigidos.

El recorrido profesional de Monasterio como entrenador no tiene antecedentes en la Primera Nacional pero sí en el fútbol de la Primera B Metro y de la Primera C. Tuvo un paso por Deportivo Laferrere, donde se retiró como futbolista, y en la actualidad está al frente de Liniers en la C, teniendo al equipo en la quinta posición. Pese a tener este contrato vigente, el propio Monasterio habría aclarado que existe una cláusula que le permite salir del club.

Monasterio dirigirá a Liniers este lunes ante Berazategui y luego viajará a San Juan.

Monasterio, instalado en la galería de los grandes ídolos de San Martín, sabe que su punto fuerte está en esa historia gloriosa que tiene encima. Fue el capitán de aquella campaña del 2007 que terminó con el ascenso en junio de ese año frente al Huracán del Turco Mohamed. Luego, César fue parte de la campaña en Primera que incluyó triunfos resonantes como aquel contra River en San Juan. Más tarde, Monasterio terminó saliendo de la vida del Verdinegro sin poder ser parte del final de esa temporada.

En su carrera como jugador, Monasterio nació deportivamente en Morón, luego tuvo un paso resonante con Platense, Brown de Arrecifes, Independiente Rivadavia, Oriente Petrolero para llegar en 2001 a San Martín donde permaneció hasta el 2007. Desde ahí luego a Estudiantes de Caseros, Almirante Brown y Laferrere donde se retiró en 2017.

Ahora, el desafío es grande para Monasterio. Siempre reconoció que San Martín y San Juan lo marcaron para siempre en su carrera y en su vida y ahora, tendrá que comenzar la carrera en la Segunda División de Argentina con la misión de reencarrilar una campaña que lo tiene al Verdinegro sin saber lo que es ganar en el Pueblo Viejo. Lo sustenta el respaldo incondicional del mundo de San Martín y con esa banca, todo se facilita. Un regreso que busca un cambio en Concepción.

VISITA AL DRAGÓN A LAS 15,30

Defensores de Belgrano es el desafío

Con nuevo técnico ya elegido, con un interinato veloz de Raúl Antuña y la urgencia de encontrar un perfil para esta nueva campaña tras la salida de Yllana, le ponen todos los condimentos al partido que hoy, por la fecha 7 de la Zona A, protagonizará el Atlético San Martín visitando desde las 15.30 a Defensores de Belgrano. Será mucho más que un partido porque el Verdinegro busca aire tras el fallido inicio de temporada. El último antecedente como visitante fue ante Morón y terminó cayendo en el descuento, algo que no quiere volver a repetir desde lo estadístico, pero, además, la búsqueda para el plantel verdinegro pasa por encontrar señales de juego, volumen, profundidad y llegada. Mucho para un solo partido pero necesario e indispensable para el futuro.



En esa búsqueda, el técnico interino Antuña decidió cambiar mucho: modelo y nombres. Descartada la línea de tres en el fondo, San Martín será clásico en defensa con la línea de cuatro que conformarán Masuero y Aguirre como centrales y el regreso a la titularidad de dos conocidos como Ale Molina y Dante Álvarez. En el medio, la fórmula vuelve a ser con cuatro: dos internos y dos externos. Aunque sin confirmación de todos los nombres, hay dos que son fija: Nico Pelaitay y Sebastián González. Lo demás, se definirá entre Blanco, Grahl y Borasi. Arriba, la fórmula sostiene a Nico Franco como punta más definido que su compañero Cristian Sánchez. Enfrente estará Defensores, que viene de caer en Zárate pero está prendido en las posiciones altas de la tabla.

EL RESTO

Almirante no afloja el paso y manda solo

Almirante Brown le ganó a Flandria por 3 a 1 de local y mantuvo su liderazgo en la Zona A de la Primera Nacional, en uno de los partidos que abrieron la séptima fecha del grupo. El atacante Nazareno Bazán (4m. PT) y el delantero Walter Acuña dos veces (29m. PT y 5m. ST) anotaron para la cuarta victoria del equipo de Isidro Casanova en el campeonato. Martín Comachi (38m. ST) descontó para el "Canario". Almirante Brown lidera su grupo con 15 puntos y conservó la distancia de dos puntos respecto de su inmediato perseguidor, Agropecuario de Carlos Casares (13), que se impuso sobre Nueva Chicago en Mataderos, con gol del delantero Diego Diellos (8m.ST).



Brown de Adrogué a su vez, venció a Aldosivi de Mar del Plata 2 a 0, como local con goles de Vidal y escaló a la séptima posición de la Zona B.