Pasó la angustia, pasó esa clasificación agónica y en el futuro apareció el enorme desafío de estar obligado a ganar en Mendoza para avanzar en el Reducido. Así, con esa motivación previa el plantel del Atlético San Martín entró en la etapa final de la preparación del partido más atrapante del año: visitar al Deportivo Maipú. Sabiendo que sólo servirá ganar por la ventaja deportiva que asiste al Cruzado, en el campamento verdinegro todo transcurrió sin sobresaltos y su propio entrenador, César Monasterio, reconoce que llegan de la mejor forma para ir a ganar a Mendoza.

"Han sido dos semanas casi completas de recuperación, de trabajo intenso y de mucha motivación para todos. Solamente tendremos como baja a Agustín Sienra que sigue recuperándose del esguince grave de tobillo que lo sacó del tramo final del campeonato. El resto, todos bien y sabiendo lo que nos iremos a jugar en una cancha dura, complicada, ante un rival que hizo muy bien las cosas y que por algo terminó tercero. Lo respetamos, pero nosotros también tenemos nuestros méritos y confiamos en eso. En la actitud, en la propuesta y en el amor propio de un grupo que quiere dar ese paso inicial", remarcó Monasterio repasando el proceso de preparación.

En la agenda, San Martín hoy y mañana tendrá trabajo matutino, mientras que el sábado, tras el último entrenamiento en San Juan, viajarán a Mendoza para esperar el choque del domingo a las 16 en el estadio Sperdutti.

Sin definiciones respecto de la probable formación para buscar la clasificación, Monasterio sostuvo una base y un modelo para toda la temporada y no saldría demasiado de esa línea. Pensar en la línea defensiva con Alejandro Molina, Abel Masuero, José Villegas y Leonel Bontempo no tendría especulaciones, además de la titularidad de Mariano Monllor en el arco. En el mediocampo, el dibujo y los nombres no son misterio tampoco porque Manuel Llano y Alexis Vega son casi fija por los costados, mientras que por el centro Nico Pelaitay es número puesto y Jonatan Blanco pelea la posición con Francisco Grahl. Más suelto, libre y como generador aparece Sebastián González mientras que el punta ya titular indiscutido es Marcos Arturia. Hoy, con fútbol, se verá esa probable formación para terminar de pulirla.

ÁRBITROS

Llobet será el juez contra el Cruzado

El árbitro Fabrizio Llobet quedó designado para dirigir el cruce Deportivo Maipú-San Martín por el Reducido de la Primera Nacional, que se jugará desde las 16, con el plus de que el Verdinegro estará obligado a ganar para avanzar. Los siguientes son los árbitros que controlarán los partidos de la primera etapa por el segundo ascenso a la Primera Nacional, que se jugarán este fin de semana:

Viernes 27, a las 21.10, por TV-: San Martín de Tucumán-Deportivo Riestra; Diego Ceballos.

Sábado 28, a las 17.30, por TV-: Chacarita Juniors-Temperley; Emanuel Ejarque. A las 18, por TV: Agropecuario de Carlos Casares-Ferro; Pablo Giménez. A las 21.30, por TV: Quilmes-Gimnasia y Esgrima de Mendoza; José Carreras.

Domingo 29, a las 16: Deportivo Maipú de Mendoza-San Martín de San Juan; Fabrizio Llobet. A las 19: Estudiantes de Río Cuarto-Mitre de Santiago del Estero; Nelson Sosa.

Lunes 30, a las 21.30: Atlético de Rafaela-Defensores de Belgrano; Juan Pafundi.