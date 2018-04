Superar el bronce logrado el año pasado en San Cristóbal, es el objetivo de Yonathan Monsalve, quien defenderá el prestigio del ciclismo venezolano en la cita rutera continental que se disputará en la Avenida de Circunvalación.



Nacido en Barinas, hace 28 años, Yonathan Monsalve, es por presente y pasado deportivo el ciclista emblema de la selección de su país. Ganador del Tour de Lankagwi en 2011 y triunfador del Tour of Qinghal Lake el año pasado, este ciclista, cuya mayor virtud es el embalaje, será contra quien deberán lidiar los argentinos para defender la camiseta celeste y blanca el domingo 6 de mayo en el anillo de la Avenida de Circunvalación.



Monsalve, que ingreso a Europa por esa puerta grande que tienen los latinoamericanos, el equipo Pro-Continental italiano Androni-Giocattoli.



Si bien el triunfo en la carrera asiática le permitió ganar titulares en las principales páginas ciclísticas del mundo, su historia deportiva anterior ya tenía actuaciones destacadas. Fue tercero en una etapa del "Piccolo Giro" de 2009 y fue tercero en la Vuelta al Tachira, tradicional carrera de su país, en la que ganó dos etapas.



En 2010 fue segundo en la general del Giro del Valle D"Aosta Mont Blanc, escoltando al ruso Petr Ignatenko y saliendo delante de corredores como Fabio Aru (cuarto). Esa temporada fue octavo en Vuelta al Tachira, ganando una etapa.



Su campaña dio un salto de calidad cuando se integró a la escuadra italiana. Tras ganar el Tour de Langkawi, corrió varias competencias en Italia. Su 2012 fue un año bastante trajinado pero sin resultados destacados.



Dejó el Androni para pasar al Vini Fantini, otro equipo ProContinental de bandera italiana. El año 2013 no tuvo aristas para resaltar. Lo mejor fueron dos cuartos puestos, uno en la general del Giro del Trentino y otro en el campeonato venezolano de ruta.



Luego de un 2014 opaco, el resultado más importante lo consiguió en 2015, cuando con la camiseta del Southeast fue tercero en una etapa del Giro de Italia. En el tramo entre Chiavari y La Spezia, fue superado, solamente, por el italiano Davide Formolo y el australiano Simon Clarke. Terminó en la trigésima posición en la general de esa "corsa rosa", ganada por el español Alberto Contador.



En 2016 participó y no tuvo éxito en los JJ.OO. de Rio de Janeiro. Ganó la general de la Vuelta a Venezuela y fue tercero en el Campeonato Panamericano de Ruta, corrido en San Cristobal.

Gutiérrez, ganador de la Vta al Tachira será su ladero.



Lo que viene después, en los dos últimos años es historia conocida. Se incorporó al equipo Continental chino Qinghai Tianyoude Cycling Team y ganó el Tour of Qinghal Lake. El año pasado, también, sumó un tercer puesto en el Tour de Singkarak, en Indonesia, donde ganó una etapa y fue tercero en otra.



Este año ha corrido el Tour de Tailandia, donde culminó décimo cuarto y la Vuelta al Tachira, en la que ganó la última etapa y culminó en el puesto 34 de la general.



A San Juan llegará con un ladero de lujo, su compañero en el equipo de bandera China, Pedro Gutiérrez.