Que el juego sea una diversión y no una competencia. Los de acá y los de allá. Abajo los anfitriones, los pequeños de Mini de Bancaria, y arriba, de verde, los chicos de Macau, China.

Crece, no para de crecer. El XXX Encuentro Internacional de hockey sobre patines "Francisco Montes" que organiza Bancaria continúa innovándose. El "Mundialito" que reunirá por una semana a 700 chicos cuenta este año con la participación de un equipo de Macau, China. Pero además, continuando con la premisa de sumar valores, sumará también una "tarjeta verde" que premiará a los jugadores de buena conducta en el partido.



Así lo dejaron plasmado ayer por la tarde en la conferencia de prensa donde se hizo oficial el evento. La titular de Bancaria Nancy Herrera, el gerente deportivo del club Miguel Gómez, junto al director comercial de DIARIO DE CUYO Andrés Montes fueron los encargados de presentar el encuentro. El certamen que como cada año pone en juego la Copa Challenger DIARIO DE CUYO y que incluso lleva como nombre al Director del medio comenzará mañana y se extenderá hasta el sábado próximo cuando se conozca al ganador.



En el Mundialito Mini, es decir el que disputen los varones que no superen los 10 años, habrá 48 equipos, 24 de San Juan y 24 foráneos. Desde afuera llegarán equipos de Colombia, Chile y el mencionado Macau, de China. Del país habrá equipos de Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. En tanto que el encuentro de categoría Sub 13 femenino que este año celebra su octava edición contará con la participación de 21 equipos. Mientras que las canchas que albergarán el encuentro serán el Cantoni, Estudiantil, Barrio Rivadavia y Social San Juan.



El objetivo de cada año de Bancaria es que los chicos disfruten del juego y sumen valores como la amistad y la solidaridad. Por eso este año los árbitros contarán también con una "tarjeta verde" que no será para sancionar como las tarjetas roja y azul sino todo lo contrario, porque será para destacar el comportamiento de los chicos dentro de la cancha. Los pequeños se harán acreedores de dicha tarjeta que les quedará de recuerdo y tendrá también un mensaje referido a los valores. Al término del campeonato, el equipo que más tarjetas verde haya recibido y que menos tarjetas rojas y azules obtenga, se hará acreedor de la Copa Fair Play que ya es toda una tradición en este evento.



Además el día miércoles será la "jornada solidaria" en donde toda la recaudación de entradas será donada a la "Fundación Luz y Esperanza", una institución de Angaco en donde una veintena de chicos se divierten patinando a través del deporte inclusivo. La organización pide también la colaboración con materiales como bochas o sticks.



El Mundialito de Bancaria crece. En cantidad y en ediciones, pero sobre todo en seguir fortaleciendo de valores a los más pequeños por medio del deporte.

A lo grande. El Mundialito de Bancaria es el megaevento del hockey sobre patines infantil que si bien se basa en el juego, apunta a inculcar enseñanzas en los pequeños.

Los protagonistas

NANCY HERRERA

Presidenta de Bancaria

"Este Mundialito es especial porque cumplimos las tres décadas, queremos ver jugar a los chicos pero también que muestren amistad, solidaridad y camaradería con las delegaciones de otros países. Queremos que se lleven los mejores recuerdos".

ANDRÉS MONTES

Gte.Comercial Diario de Cuyo

"Para DIARIO DE CUYO es un placer apoyar desde el inicio este torneo tan lindo para los chicos. Hay que destacar el enorme trabajo que realiza Bancaria para que este torneo se haya mantenido durante 30 años y siga en constante crecimiento".

GUILLERMO VELASCO

Presidente de la FSP

"Que este torneo perdure tantos años habla de lo bien que se manejó este club. El Mundialito posiciona a San Juan en todo el mundo con todos los países que llegan a participar. El hockey ya no sólo identifica a San Juan sino también a todo un país".