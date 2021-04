Es un momento muy duro para la familia Higuaín. Nancy Zacarías, mamá de los futbolistas Gonzalo y Federico, murió de un cáncer que sufría desde hacía poco más de cuatro años. De hecho, cuando Pipita se encontraba con el seleccionado argentino en la disputa de la Copa América del Bicentenario, su madre era operada por primera vez.

Si bien la familia siempre trató de mantener en el ámbito privado el tema, hace algunos días atrás, el Pipita contó esperanzado que su mamá iba a salir adelante: “La vieja está bien, la vieja está bien, rezando siempre por ella, sigue siendo un momento duro, pero es una tora, es una tora, va a estar bien”, dijo al diario La Nación.

Jorge Higuaín se puso de novio con ella a los 19 años y, dos más tarde, se casaron. Llevaban 41 años juntos y ella siempre comprendió a la perfección cómo era el mundo del fútbol. Nancy y el exdefensor central de River y Boca llevaban casi una vida como pareja. Ella no era ajena al mundo del deporte: era la hija de Santos Zacarías, el gran maestro del boxeo argentino, y hermana Claudio Zacarías, también futbolista.

Junto a Jorge tuvieron cuatro hijos: Nicolás, Federico, Gonzalo y Lautaro. Ella fue siempre la responsable de criarlos y educarlos, mientras el Pipa jugaba al fútbol.

#FSRadiosur Higuaín: "Estuve a punto de parar la pelota cuando mi mamá se enfermó" #FOXenRusia pic.twitter.com/7uoyP4JFgq — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 20, 2018

El dolor del Pipita

En 2016, Gonzalo Higuaín pensó en dejar el fútbol. La enfermedad de su mamá no lo hacía pensar en otra cosa y no podía concentrarse en lo que mejor sabe hacer.

Ante su bajo rendimiento en la Juventus y la Selección argentina, el delantero decidió dar a conocer por lo que estaba pasando.

“A mí no me gusta mucho hablar de mi vida privada ni de mi familia, pero claramente la pasé recontra mal. Es verdad que la gente no tiene ni idea y tampoco creo que a muchos le interese si tu vieja está bien o está mal, sólo le interesa a los que te conocen. Y sí, la pasé recontra mal, pero mi vieja salió adelante y obviamente es una fuerza aún mayor para mí”, declaró.

“Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré eso porque quería estar con ella”, dijo el Pipita, quien reveló que continuó por el expreso pedido de su mamá Nancy: “Creo que la vida de mi mamá iba más allá de todo y la puse en primer plano absoluto, no me interesaba nada. Y fue ella quién después me pidió que siguiera y sinceramente seguí por ella”.

Y agregó: “Sabía que le iba a hacer ser feliz que juegue al fútbol y que no iba a servir mucho que yo largara. Me pidió por favor que no lo haga, que siguiera y al día de hoy estoy. Sé que a ella verme jugar la hace feliz, así que hay que continuar”.