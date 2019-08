Puede ser baja. "Nacho" Fernández salió lesionado anoche en Paraguay y es muy probable que se pierda el Superclásico del domingo ante Boca.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo afirmó anoche, una vez consumada la clasificación de su equipo a semifinales de Copa Libertadores en las que tendrá que enfrentar a Boca, que en esa instancia "nada va a ser igual a la final pasada precisamente porque no lo es. Nosotros intentaremos jugarla con nuestras armas, y que gane el que haga mejor las cosas en los 180 minutos", puntualizó Gallardo durante la conferencia de prensa.



"Esta noche hacía mucho calor y tardamos en acomodarnos en el primer tiempo, pero en el segundo ya lo conseguimos y a partir de allí, y del empate, no pasamos más sobresaltos hasta el final", apuntó.



Sobre la circunstancial detención sufrida por el uruguayo Nicolás De la Cruz por un hecho policial ocurrido en 2016 como jugador del Liverpool de su país, el "Muñeco" aceptó que pasaron "por un momento incómodo, pero que hoy haya hecho el gol destaca lo que es este grupo anímicamente, y como trabajamos todos juntos".



"La verdad que no pensamos que se iba a armar todo ese circo en torno a él, pero nunca se desenfocó pese a lo que le pasó y el premio de la clasificación es para él", destacó el técnico.



"Y la verdad que hoy hicimos un esfuerzo muy grande y veremos como están todos en la recuperación para el superclásico del domingo", analizó.



Después y tras apreciar que "la plancha de (Nelson) Haedo Valdéz a (Exequiel) Palacios era para expulsión", se negó a dar un mensaje a la sociedad sobre los tres superclásicos que se vienen.



"No puedo hacerlo simplemente porque soy apenas un entrenador de fútbol, pero lo que pretendo como ciudadano es que los tres superclásicos sean en paz, aunque ahí no se si estamos preparados para eso. Ya vivimos situaciones que nos avergonzaron el año pasado", remarcó.

Sobre el partido dijo que "el equipo sabe sufrir y salir adelante"

Alerta: "Nacho" Fernández, lesionado

Después de la alegría por la clasificación, llegó la preocupación por Ignacio Fernández, quien sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo y fue reemplazado. Si bien "Nacho" se retiró del campo de juego por sus propios medios, en el andar se lo notó cansado y con evidentes signos de dolor.



Se viene el Superclásico y así como Boca perdió ante Liga de Quito a Salvio y "Wanchope" Ábila, el DT Gallardo podría quedarse sin "Nacho". Hoy le harán estudios al jugador para conocer el grado de la lesión. Es muy probable que no pueda jugar el Superclásico del domingo por la Superliga.