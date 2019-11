Cumplidas las cuatro primeras fecha del calendario sanjuanino de ruta 2019-2020 es Nicolás Naranjo quien marca el camino. El ex doble monarca ganó una prueba, fue tercero en otra y quinto en la tercera de las que corrió y clasificó. Otros tres ciclistas, justamente quienes ocupan los puestos del segundo al cuarto, también han disputado tres competencias pero las posiciones conseguidas en cada una de ellas les otorgaron puntajes inferiores a los del pedalero de La Bebida.

Como suele ocurrir las primeras carreras no son de largo aliento y favorecen a los velocistas porque suelen definirse la mayoría en embalajes masivos. Desde el próximo fin de semana, con la Doble Chepes, comenzarán a tener mayores chances los ciclistas más fuertes. La ruta abierta y la extensión de la primera etapa puede atomizar en mil pedazos al pelotón y serán los rodadores quienes tengan mas chances de imponer su ley.

Además las carreras de más de un día otorgan mayor puntaje (ver aparte) porque en cada una de las etapas entregan la mitad de los puntos de una clasificación general y, también, premia a los diez primeros en la sumatoria de los distintos esfuerzos. "La Chepes" es un caso único porque uno de sus tramos es tan corto (el segundo de 30 kilómetros) que divide en dos los puntos de cada etapa. En vez de 7,5, el ganador la mitad y así sucesivamente.

Aparte en las competencias por etapas que tienen un tramo contrarreloj se clasifican cinco corredores más, los ubicados del 11mo al 15to lugar, recibiendo el mismo puntaje que el décimo.

Al campeonato sanjuanino lo disputan solamente los ciclistas que tienen licencia local. Razón por la cual, en la infografía que acompaña este informe, se destacan con un asterisco aquellos que están licenciados en otras Asociaciones o Federaciones. Aún siendo un dato menor, el hecho que la clasificación que aquí se analiza tenga carácter extraoficial, sirve para constatar el rendimiento de los locales con respecto a aquellos hombres que pueden o no correr en una escuadra sanjuanina pero que por sus acciones sumaron puntos que, se reitera, oficialmente, no tendrán valor alguno a los efectos de consagrar el campeón. Ahora bien, el dato toma relevancia si nos retrotraemos cuatro o cinco años atrás cuando Laureano Rosas dominaba la temporada y por no tener licencia sanjuanina no podía considerarse entre quienes discutían el título.

El campeón vigente es Nicolás Tivani, actualmente cuarto.

Gran animador

Nicolás Naranjo (foto) fue campeón sanjuanino en las temporadas 2016/17 y 2917/18. El año pasado lideraba el certamen hasta que sufrió una lesión, se perdió varias carreras y fue superado solamente con su compañero de equipo y actual dueño del número "1", Nicolás Tivani cuyo mayor mérito fue "regalar" media temporada y coronarse luego de dominar la segunda parte del calendario. Los dos son candidatos a repetir.

El sistema de puntaje

El campeonato sanjuanino de ciclismo en ruta que fiscaliza la Federación Ciclista Sanjuanina da puntaje a los diez primeros de cada carrera. Las pruebas de un día y las clasificaciones generales de las pruebas por etapa premian los esfuerzos de los ciclistas de la siguiente manera: 1ro) 15; 2do) 12; 3ro) 10; 4to) 8; 5to) 6; 6to) 5; 7mo) 4; 8vo) 3; 9no) 2 y 10mo) 1.

En las competencias de más de un día, aquellas por etapas premian a los diez primeros clasificados en cada uno de los parciales con la mitad del puntaje: al 1ro) 7,5 y así sucesivamente. En las competencias contrarreloj por su extensión también se otorga la mitad del puntaje con el agregado que desde el corredor ubicado en la posición 11 a la 15 se agregan y su esfuerzo es premiado con la cifra que corresponde al décimo: 0,50 puntos.

El torneo es exclusivo para corredores con licencia sanjuanina. El campeón no puede ser foráneo.