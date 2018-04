Polos. Omar Narvaez tiene 42 años y desafiará la juventud y la potencia de Tete, un noqueador temible. Pero el argentino deposita su confianza en su oficio y su experiencia Leyenda.

Belfast, TELAM



El boxeador chubutense Omar Narváez afirmó que se preparó "mucho para la nueva chance" que tendrá el sábado próximo en Belfast, donde buscará el título gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el campeón sudafricano, Zolani Tete. "Me preparé mucho para esta nueva chance. Me propuse llegar bien a esta pelea, fue lo único que me mantuvo en el boxeo", expresó el "Huracán" Narváez, nacido hace 42 años en Trelew, en conferencia de prensa que ofreció en la capital de Irlanda del Norte, donde combatirá dentro de tres días.



El veterano boxeador asumirá un compromiso por demás complicado ante un rival de 30 años que llegará a la pelea con un récord de 26 victorias (21 de ellas por nocaut) y apenas tres derrotas.

El sudafricano Zolani Tete tiene un registro impresionante a la hora de noquear

"Estoy preparado para subir a ganar el sábado. Si bien se trata de un muy buen rival, mi experiencia me servirá mucho arriba del ring, tengo varias peleas mundialistas, además estoy bien física y psicológicamente, así que espero llegar a mi tercera corona mundial", subrayó Narváez.



En Belfast, Narváez (48-2-2, 25 KO) se medirá con Zolani Tete (26-3, 21 KO) por el cetro gallo OMB, en poder del sudafricano.



Los antecedentes recientes no favorecen al argentino, dado que Tete noqueó en su última pelea en 11 segundos y el chubutense perdió en sus pasadas dos excursiones fuera del país.



Narváez buscará convertirse en el único argentino en ser campeón mundial en tres categorías diferentes, ya que durante su carrera tuvo los cetros mosca y supermosca de la OMB.

Lucas Matthysse es tal vez la más sólida presencia del boxeo argentino en la actualidad y estará mano a mano con el legendario filipino Manny Pacquiao.





Por su lado, Lucas Matthysse, campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), prometió ayer "defender el título a muerte" cuando se mida con el filipino Manny Pacquiao el 15 de julio próximo en Kuala Lumpur, Malasia.



"Es una gran oportunidad combatir con Manny Pacquiao. Es un sueño hecho realidad porque él es una leyenda", sostuvo Matthysse en una conferencia de prensa en Manila.



"Será la primera vez que defenderé mi título mundial. Moriré por el título de ser necesario. Defenderé el título a muerte", enfatizó el chubutense, de 35 años, según informó DPA.



Matthysse, quien ganó el cinturón de la AMB al derrotar por nocaut al tailandés Tewa Kiram en enero en Los Ángeles, afirmó: "Pacquiao ya no es el mismo. Sigue siendo muy bueno, pero no al mismo nivel", remarcó.



"Eso quedó demostrado en la pelea en la que fue noqueado por el mexicano Juan Manuel Márquez en 2012", sentenció el argentino.



Por su parte, Pacquiao, el único boxeador en la historia que se coronó campeón mundial en ocho categorías diferentes, aseguró que su tiempo en el boxeo "aún no acabó" y prometió que lo demostrará.





Seis meses para Canelo Alvarez

Finalmente Saúl Alvarez recibió la noticia que menos quería escuchar: el peso mediano mexicano fue suspendido por la Comisión Atlética del Estado de Nevada por doping. Canelo dio positivo por Clembuterol en dos ocasiones, el 17 y el 20 de febrero, al someterse de forma voluntaria a los controles, mientras preparaba su revancha con Gennady Golovkin para el próximo 5 de mayo. La sanción, que se decidió por unanimidad en una audiencia en Nevada a la que no asistió, es efectiva desde el 17 de febrero.