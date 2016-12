Los argentinos Sergio “Kun” Agüero, Sergio Romero, Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori y Nicolás Otamendi, compañeros en el seleccionado de fútbol, pasaron juntos la Nochebuena en Inglaterra, mientras esperan para la 18va fecha de la Premier League que se jugará entre hoy y el miércoles próximo.



Los jugadores mostraron en las redes sociales su festejo de Navidad junto a sus parejas, hijos y amigos, con los que compartieron un asado. El defensor “Nico” Otamendi y el “Mellizo” Funes Mori se encargaron de subir las fotos a las redes sociales.

A excepción del ‘Kun‘ Agüero, que adeuda una sanción, todos asumirán hoy un partido por el campeonato inglés. Otamendi, de Manchester City, visitará a Hull City; Rojo y Romero, del United, recibirán al Sunderland y el Everton de Funes Mori se presentarán en la casa del campeón, Leicester City.



SELECCIÓN SUB 20



La Selección de fútbol Sub 20, que dirige Claudio Úbeda, comenzará hoy en el predio que la AFA posee en Ezeiza, su puesta a punto con el objetivo de jugar a partir del próximo domingo 18 de enero el Sudamericano de la categoría, que se desarrollará en Ecuador hasta el 11 de febrero.



Con cuatro convocados, Racing y San Lorenzo son los clubes que encabezan la lista de los jugadores citados para esta competencia subcontinental, le siguen en número de integrantes Boca y Estudiantes con tres, Newell’s y Rosario Central (2).

Argentina integrará el Grupo B de la competencia, junto a Uruguay, Perú, Venezuela y Bolivia.



El debut de la Albiceleste se producirá el lunes 19 de enero frente a Perú en el estadio Olímpico de la norteña ciudad de Ibarra.

La nómina de jugadores convocados por Úbeda: Federico Vietto, Matías Zaracho, Brian Mansilla y Lautaro Martínez (Racing Club); Franco Moyano, Marcos Senesi, Nicolás Zalazar y Tomás Conechny (San Lorenzo); Julián Chicco, Nahuel Molina y Marcelo Torres (Boca).



Lucas Rodríguez, Juan Foyth y Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata); Lisandro Martínez y Milton Valenzuela (Newell’s);, Joaquín Pereyra y Pedro Ojeda (Rosario Central),

Facundo Cambeses (Banfield); Kevin Mac Allister (Argentinos Juniors); Ramón Mierez (Tigre), Tomás Chancalay (Colón de Santa Fe); Franco Petroli (River Plate); Ramiro Macagno (Atlético de Rafaela); Cristian Romero (Belgrano de Córdoba); e Ezequiel Barco (Independiente de Avellaneda).



HIGUAÍN



El delantero del seleccionado argentino Gonzalo Higuaín afirmó ayer que el ex goleador brasileño Ronaldo fue “el mejor de todos los tiempos” en su puesto.



“Cuando era un niño seguía el fútbol italiano y ahí jugaban grandes delanteros como Trezeguet, Batistuta, Crespo o Montella, pero para mí el mejor de todos los tiempos es Ronaldo”, declaró Higuaín en una entrevista.



Luego, el delantero de Juventus dijo que el uruguayo Suárez está en un “nivel muy alto” y que es “fuerte” como el polaco Robert Lewandowski y su compañero en el seleccionado, Sergio Agüero.Manchester, Inglaterra, Télam