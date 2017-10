El seleccionado argentino de fútbol buscará hoy frente a Perú en La Bombonera un triunfo que aleje los fantasmas y lo acerque al Mundial de Rusia del año que viene, en medio de sus horas más difíciles después de la tormenta que desató el pobre empate frente a Venezuela.



Los dirigidos por Jorge Sampaoli se medirán con el seleccionado peruano desde las 20.30, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y televisación de la TV Pública y TyC Sports, en el que acaso sea el partido más difícil para el equipo albiceleste en los últimos años.

Su hora. Jorge Sampaoli tiene esta noche su prueba de fuego como DT de la Selección argentina. Le llegó el momento de demostrar por qué está ahí.



Las aspiraciones argentinas de obtener el pasaje a Rusia dependen en buena medida de lo que ocurra hoy en el estadio xeneize, elegido por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para intentar capitalizar el clima que puede generar tener a los hinchas tan cerca del campo de juego, en una decisión que desnuda la falta de respuestas desde dentro del campo.



Otra vez Perú en un partido determinante. El seleccionado incaico le propinó al equipo argentino acaso uno de los peores golpes de su historia al dejarlo fuera del Mundial de México 1970 con el recordado empate, también en La Bombonera.



Los antecedentes más cercanos en encuentros decisivos son el empate 2-2 en el Monumental en 1985, cuando Gareca, hoy técnico peruano, le dio la clasificación a los dirigidos por Carlos Bilardo, y el agónico triunfo en 2009, también en el estadio de River, con el gol de Martín Palermo, que le permitió al seleccionado de Diego Maradona visitar a Uruguay necesitando apenas un empate.



La Argentina necesita ganar y que se den otros resultados para llegar a la última fecha frente a Ecuador con la tranquilidad de que al menos contará con la posibilidad de disputar un repechaje si es que no logra sumar los tres puntos en la siempre temida altura de Quito.



Después de ensayar con cuatro formaciones diferentes en apenas dos días de trabajo, Sampaoli se inclinó por una línea de cuatro en el fondo, a diferencia de su apuesta en los partidos frente a Uruguay y Venezuela, con Javier Mascherano haciendo dupla central con Nicolás Otamendi y con Marcos Acuña como lateral-volante sobre la izquierda.



De todas maneras, Acuña será un volante más a la hora atacar, y se sumará al mediocampo que integrarían Ever Banega y Leandro Paredes. La posible presencia de Paredes es acaso la mayor sorpresa en la formación por la que apostaría Sampaoli, además de la inclusión de Alejandro Gómez como extremo derecho.



Además, y relación a los empates en Montevideo y frente a Venezuela en el Monumental, el goleador de Boca Darío Benedetto parece haberle ganado la pulseada a Mauro Icardi.



En ese caso, el seleccionado afrontará un partido trascendental en busca de la clasificación con dos jugadores que debutarán oficialmente (Gómez y Paredes) y otro como Benedetto que apenas sumó unos pocos minutos en el último encuentro. Enfrente estará un seleccionado peruano que llega en su mejor momento, dirigido por el argentino Ricardo Gareca y con la ilusión de clasificar al Mundial después de 35 años. Perú tiene los mismos puntos que Argentina pero mejor diferencia de gol, por lo que en este momento obtendría la cuarta plaza para el Mundial.

Opinion

Es el día y el momento

Por Walter Cavalli

DIARIO DE CUYO

La vida siempre te pone obstáculos. El encararlos y superarlos le da forma a nuestro desafío. Pasa en todos los órdenes. En el deportivo, en este caso. Ya no hay vuelta atrás. La Selección Argentina de fútbol está parada en el límite. Camina por la cornisa. Si hoy pierde con los peruanos tomará forma en los argentinos una de las mayores desilusiones de las últimas décadas. Porque se estaría despidiendo de jugar el próximo Campeonato Mundial. Y eso, en una sociedad exitista y buscadora de figuras o ideales para motivarse como la nuestra, no es poco.



La obligación que todo ésto no suceda (lo malo) la tienen los jugadores. Ellos tienen el paracaídas para no caer en el precipicio. Y hay que creer en éstos jugadores. Son muchos de los que nos hicieron ilusionar de ganar el último Mundial. Sólo les faltó un parpadeo. Igual que en las dos Copas América. Estos muchachos hicieron que fuésemos subcampeones. Y eso no es poco. Es demasiado para seguir con esperanzas de pasar el obstáculo...