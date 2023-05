Con una enorme sonrisa, disfrutando cada minuto y segundo de su estadía en San Juan y recargando energías para lo que viene, Nicolás Tivani ya dejó atrás la desilusión que significó quedarse afuera del Giro de Italia y brindó una charla a fondo con DIARIO DE CUYO. El ciclista pocitano que pronto deberá retornar a Europa para reintegrarse al Team Corratec, dejó en claro cada una de sus metas: correr los Juegos Olímpicos en París el año próximo y lógicamente, tener revancha para poder estar en el Giro, el sueño del pibe.

Tivani iba a convertirse en el segundo ciclista sanjuanino en competir en una de carreras de las más emblemáticas para el ciclismo mundial pero por esas cosas del destino, los trámites para la renovación de la visa del ciclista pocitano no se hicieron en tiempo y forma, y el ciclista tuvo que dejar Italia para retornar a Argentina. "Disfrutando de estos días que tengo en casa. Ahora concentrado nuevamente con los entrenamientos, recargando energías y fuerzas para lo que viene", abre la charla Nico.

-Cuando te enteraste que la visa no tenía solución y que no podías correr el Giro de Italia, ¿Qué significó, cómo lo asimilaste?

-Fue un golpe muy duro, pero ya llevaba unos días con eso, pensando en eso, manejando mucho estrés por querer solucionarlo y no poder. Había mucha gente que estaba haciendo lo posible para que eso se solucione y al final no se pudo. Para mí fue un golpe bastante duro, una desilusión quizás, pero no terminó la temporada acá, recién comienza. Por eso ahora recargando pilas para lo que queda.

-¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Hubo un problema de tiempo o qué?

-Sí, un problema de tiempo, no me pudieron sellar el pasaporte en Italia y sí o sí tenía que volver a Argentina pero los tiempos ya estaban muy justos y si venía a Argentina iba a estar cuatro o cinco días sin entrenar. Iba a ser un poco egoísta con mis compañeros si yo venía, viajaba y volvía a Italia porque no era una vuelta cualquiera, era un Giro de Italia y uno sabe al nivel que compite.

-Era el sueño del pibe...

-Sí, obviamente. El primer sueño que tenía era pasar a profesionales, fue algo maravilloso volver a Europa y obviamente a un equipo profesional. Ya sabía un poquito la experiencia que se venía porque gracias a Dios me tocó la posibilidad de hacer la Tirreno Adriático pero uno siempre desea hacer una vuelta grande, ya sea Giro de Italia, Vuelta a España o Tour de Francia que es lo máximo a nivel mundial en el ciclismo. Pero no se pierden las esperanzas, queda mucho por competir. Vamos a tratar de seguir haciendo una buena temporada. Comencé muy bien en la Vuelta a San Juan y después tuve buenos resultados en el Panamericano y con Calabria (fue segundo). Hay qye seguir haciendo las cosas bien para que esos resultados sigan saliendo.

Nicolás Tivani se encuentra realizando la renovación de la visa y a la espera de que el Team Corratec termine su participación en el Giro de Italia para retornar al Viejo Continente

-Ya venías destacándote pero el año pasado te pusiste como meta dar el salto a Europa, ¿Pensás que estás en tu mejor momento como ciclista?

-Sí, yo creo que sí. Sé que tengo mucho por mejorar todavía porque me conozco, la adaptación al nivel europeo es diferente a lo que estamos acostumbrados en Argentina. Ya me voy encontrando no sé si a nivel mundial pero ahora me doy cuenta que se les puede dar pelea. Este ha sido un cambio muy grande para mi carrera deportiva, ya no tengo 17 años como cuando me tocó viajar por primera vez, ahora es otra la visión, me encuentra con otra madurez.

-¿Ahora ya conoces bien el profesionalismo que quizás cuando eras más chico te costaba?

-Seguro, cuando era más chico no sabía cómo llevar el tema de la alimentación, de cómo cuidarse al 100. La alimentación y trabajar con nutricionista es fundamental a nivel mundial, también la buena hidratación, el descanso. Son muchas cosas que por ahí hay mucha gente que no lo sabe y que uno lo tiene bien en cuenta.

-Hace unas semanas cuando obtuviste medalla de plata en el Panamericano de Panamá, no estabas conforme ¿Recapacitaste después y valoraste la medalla?

-Sinceramente no estaba contento, porque no era lo que fuimos a buscar. Sentí que defraudé a mis compañeros, porque los chicos de la Selección dejaron todo para que a mí no me faltara nada, creo que fuimos junto a Colombia los únicos equipos que se hicieron cargo de la competencia, entonces para mí fue como que les fallé a ellos. Una medalla es muy importante pero no era lo que fuimos a buscar, salimos a ganar y faltó poquito.

-¿Cómo es un día de tu rutina en Italia?

-Me levanto a las siete y media de la mañana, me preparo un buen desayuno, salgo a entrenar y es variable la cantidad de horas, después almuerzo, no duermo siesta porque a la noche duermo temprano. Normalmente se cena entre las 7 y las 8 y a las diez de la noche ya estoy durmiendo.

-La gente se imagina que vivís enfocado en el ciclismo pero, ¿qué haces en tus ratos libres?

-Si vivo con el ciclismo, me cuesta despegarme. Por ahí veo series aunque no soy mucho de eso, soy más de ver deporte, en mi casa me la pasaba viendo fútbol pero en Europa no lo puedo hacer por el tema de los horarios. En mis ratos libres veo ciclismo, tengo una aplicación que es donde pasan todas las competencias en Europa.

-El idioma lo llevas bastante bien, ¿cómo aprendiste Italiano?

-Solo aprendí, a la fuerza (risas). Apredí mientras iba escuchando y me sirvió mucho. No te digo que lo hablo a la perfección, pero sí me puedo comunicar muy bien con todos los chicos y con el equipo. Sí me gustaría aprender inglés, me cuesta estudiar pero es una de las ideas que tengo al igual que algún día poder terminar mis estudios secundarios.

-¿Te arrepentis de eso?

-Sí, siempre me arrepiento. Reconozco que siempre fui flojo, me costaba prestar atención. Era de hablar mucho, me reía mucho y más de una vez me llamaban la atención mis profesoras, me sentaban adelante porque me mandaba alguna (risas). Después cuando me fui a Europa por primera vez tuve que dejar el colegio, cuando volví le dije a mi mamá que me buscara una escuela normal porque antes había ido a una nocturna, entré a la EPET y empecé Tercer Año y me estaba yendo muy bien, no me llevaba materias pero me volvieron a llamar de Italia y ya no pude terminar la Secundaria. Esa es otra de mis metas, yo se que lo voy a terminar, si a esa edad hubiese tenido la mentalidad que tengo ahora no hubiese dejado los esdudios.

-En la Vuelta a San Juan te sacabas cientos de fotos con la gente en cada etapa ¿Como manejas ese cariño? ¿Te sentís ídolo?

-No, no me siento ídolo, me siento muy querido y eso es muy importante para mí. Me gusta que la gente me pida fotos, no me molesta para nada, lo disfruto mucho. Por ahi en las redes sociales me mandan muchos mensajes y no puedo responderle a todos, me siento mal porque la gente debe pensar que no los leí. En la Vuelta a San Juan el mecánico del equipo iba conmigo para todos lados y estaba sorprendido de cómo la gente era conmigo, es una felicidad enorme para mí recibir ese trato.

-¿Cómo ves el nivel del ciclismo argentino?

-El nivel argentino es bueno, por ahí en San Juan no tenemos alta montaña para exprimir al máximo el potencial que hay, en Catamraca, San Luyis, Córdoba hay varias subidas muy duras que son muy buenas para ir a entrenar a esos terrenos, es lo normal que tenemos en Euiropal por ahi su uno no se amolda a ese terreno se hace muy dificil.

-Vos hiciste un camino de hormiga para llegar a donde estás, ¿Qué le decís a los pibes que te ven como su espejo?

-Que no tengan miedo, que se animen, que piensen como una persona profesional si es que aspiran al ciclismo en el futuro. Se los quiero hacer ver siempre a mis sobrinos, que por ahí lo que ellos piensan que está bien, no está bien. Lo veo en Italia, el equipo tiene una filial de ciclistas Juniors y esos pibes tienen una mentalidad de un ciclista de 28 años, se alimentan y se entrenan como un ciclista elite y son todavía muy chicos.

-Arrancaste grande en el ciclismo (a los 14 años), a esa edad ¿te imaginabas llegar tan lejos?

-No jamás. Yo siempre jugué al hockey y después al fútbol (siempre en Aberastain) hasta que un día mi papá me regaló una bici y como mis hermanos ya hacían ciclismo probé, la verdad que no me puedo arrepentir, encontré lo que era lo mío. De chico quizás tenía como sueño llegar a Elite y después me iba poniendo nuevas metas, pero no, creo que a esa edad nunca pensé que a mis 27 años iba a estar corriendo como profesional y mucho menos en Europa. Siento que soy una persona muy afortunada, después del Pitufo (Castro) ser el segundo ciclista sanjuanino en llegar al profesionalismo es un gran orgullo para mí. Queiro aprovechar al máximo esta oportunidad de estar en Europa, me gustaría seguir creciendo, ganar alguna carrera imporrtabte y llegar a un equipo World Tour.

-¿Que tan lejos estás de llegar a un equipo World Tour?

-Tengo que seguir trabajando igual, que llegue una victoria, me gustaría hacer las Olimpiadas del año próximo, voy a seguir sumando puntos para la Selección.

"Ojalá la vida me permita conseguir logros para hacer historia y llevar el nombre de mi San Juan a lo más alto. Dios quiera que se me de"

-Si llegas a los JJ.OO París 2024 y llegas a sacar medalla de plata, ¿también te la vas a quitar?

-(Risas) No obviamente, una Olimpiada es otra cosa. Creo que todo deportista es lo que desea competir, ni hablar de luchar por una medalla. Es mi sueño poder llegar a un JJ.OO, si lo conseguimos vamos a prepararla para llegar de la mejor forma y tratar de disputar una medalla.

-Si bien falta un montón, te quedaste un poquito con bronca por no haber ido al Giro, ¿Te pones el Giro como una de tus metas principales?

-Obviamente que sí. Ojalá que se pueda renovar con el equipo. Es mi sueño seguir estando allá, voy a luchar por eso y bueno, a luchar porque me den la posibilidad más grande.

-¿Qué es la Agrupación Virgen de Fátima en tu vida?

-Es mucho, es mi familia. Valoro mucho que Carlos (Gómez) me diera la chance de irme. Cuando le conté la chance de irme a Europa nunca me privó que me fuera.Todo lo contrario, se puso feliz. Me dijo que era para mi crecimiento deportivo, que obviamente le iba a doler, pero que era algo lindo que iba a sucederle a mi vida. Esas cosas las valoro mucho. Además de que mi hermano Gerardo corre ahí, tengo muy buena relación con los chicos de Agrupación, Para mí fue como una familia porque compartí mucho con ellos, siempre lo voy a llevar en mi corazón.

-¿Cómo te imaginas dentro de un par de años más?

-Seguramente vinculado al ciclismo. No se qué sería de mi vida si no estuviera en la bici. Es muy sacrificada la vida de un ciclista y si bien soy un afortunado de hacer lo que me gusta, de trabajar de lo que me gusta, ser profesional es muy duro. En unos años me imagino disfrutando al máximo después de haber conseguido grandes cosas. Ojalá la vida me permita conseguir logros para hacer historia y llevar el nombre de mi San Juan a lo más alto. Dios quiera que se me de.