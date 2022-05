Nicolás Tivani, inscribió su nombre por segunda vez, en el historial de la competencia clásica más antigua que tiene el ciclismo rutero sanjuanino. El ciclista pocitano, tricampeón provincial de ruta vigente, logró con este triunfo alcanzar a su coterráneo Roberto Bernard y al riojano Raúl del Rosario Ruarte, como los más ganadores de competencias clásicas. Ahora Nico, cuenta en su palmares con dos Mendoza - San Juan; tres Doble Media Agua, dos Doble Chepes, y una Doble Difunta Correa. Bernard (cuatro Doble Difunta Correa y cuatro Doble Media Agua). El chamicalense Ruarte (cuatro Difunta Correa y cuatro Chepes).

El triunfo de Nicolás conseguido luego de coronar una fuga junto a Leandro Velárdez, por como se fue dando la carrera, fue tan contundente como previsible. Y se da a una semana de la victoria lograda en el Desafío al Río Pinto, la clásica de mountain bike más importante de Sudamérica, y también, a una semana de la cita que tendrá por el Campeonato Panamericano, que se disputará el próximo domingo en tierras sanjuaninas.

La carrera del Independiente, sufrió los coletazos de estar fuera del calendario previsto, sólo 51 ciclistas largaron en la capital mendocina, y de todos los equipos sanjuaninos los únicos que corrieron casi completos fueron la Agrupación Virgen de Fátima y la Municipalidad de Pocito. Por lo que si uno lee entrelíneas se da cuenta que los dos ciclistas que llegaron cortados pertenecían a esas escuadras, las únicas que por cantidad de efectivos podría haber asumido una persecución con algún grado de éxito.

Alcanzó a Bernard y Raúl del Rosario Ruarte, con 8 clásicas

Un trío de pedaleros rompieron la calma apenas iniciada la carrera. El pibe Exequiel Alarcón (subcampeón argentino sub23, de la Agrupación Virgen de Fátima), el bonaerense Tomás Contte (Aviludo-Louletano) y el uruguayo Pablo Anchieri (Club Amanecer). Sacaron más de 1 minuto de ventaja y fueron alcanzados por Tivani (AVF), Leandro Velárdez (Municipalidad de Pocito) y Leonardo Cobarrubia (SEP-San Juan).

Rápidamente sacaron ventajas y entraron a San Juan con 3m27s sobre el pelotón. La diferencia comenzó a acortarse, hasta que los "piqueteros" frenaron al grupo grande. En Carpintería, Tivani que ya había tanteado un par de veces, salió con Velárdez y empezaron a sacar diferencia. 39s. cuando pasaban por calle 18. 1m05, cuando giraron en calle 14. 2,40s al ingresar a Rawson. Con la confirmación que sería un mano a mano entre ambos, Tivani no embaló en ningún sprint intermedio. Guardó sus fuerzas para el final. Sabía que tenía una punta de velocidad superior a la de su compañero de fuga y la sacó a relucir en el instante supremo. Cuando era necesario para festejar.

La realidad del tricampeón

"Motivado y no presionado"

El presente de Nicolás Tivani lo sitúa en la cima del ciclismo argentino, por lo que la ‘cátedra‘ lo ubica como candidato a pelear por el oro panamericano.



A una semana de haber logrado el triunfo en el Desafío al Río Pinto, la carrera más importante del mountain bike sudamericano. A una semana, también, de correr la prueba del ruta del Panamericano del Centenario, la competencia que puede abrirle puertas para su ansiado regreso a Europa, Nicolás Tivani comentó su victoria en la Mendoza - San Juan, y proyectó sus expectativas para la carrera que reunirá a varios de los mejores exponentes de todo el continente.

"Estoy muy contento por haber ganado otra vez esta linda carrera, y también porque voy cumpliendo con mis objetivos que es siempre estar en la competencia por el podio, como ocurrió en el Argentino (NdR: ganó dos medallas de bronce en crono y pelotón) todo el sacrificio hecho da sus frutos, y tengo que agradecer la mano de mis compañeros de equipo", comentó el vigente tricampeón provincial de ruta.

Consultado sobre si no sentía como una presión la expectativa de la afición que lo sitúa como favorito en el Panamericano, con su sencillez habitual expresó que no: "Para nada. Lo siento como una motivación. Es lindo saber que la gente deposita confianza en uno. A mi eso no me presiona, me empuja a entrenar más y mejor".

A la hora de hablar de esta carrera, reconoció que guardó para el final. "No quise gastar en las pasadas, porque sabía que Leandro (Velárdez) es fuerte y podía complicarme".

Y sobre el Panamericano contó. "Vendrán varios ciclistas muy veloces, como Molano (Sebastian, el colombiano campeón en 2018), los uruguayos y los panameños. Es una linda prueba que tratare de ganar".



Momentos de la carrera

Los seis que armaron la fuga.Contte, Velardez, Cobarrubia, Alarcón, Tivani y Anchieri sumaron esfuerzos y lograron consolidar la fuga que rompió definitivamente al

pelotón. Primero venían tres, luego se sumaron otros tres, en Jocolí.

El piquete que cerró la ruta.Con dos hombres en fuga, entre ellos su capitán (Nico Tivani), su hermano Gerardo, el chaqueño Daniel Juárez y Víctor Arroyo, se pusieron

a la cabeza del pelotón y frenaron todos los intentos de persecución.

Velárdez acaparó “pasadas”.Leandro Velárdez, flamante incorporación del equipo continental de la Municipalidad de Pocito, se quedó con siete de las nueve

pasadas especiales. Desde Tres Esquinas se quedó con todas.