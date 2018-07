En las formaciones previas a los encuentros de Croacia en el Mundial de Rusia 2018 aparecen 22 jugadores. Falta uno solo. Él es Nikola Kalinic, el delantero que fue expulsado por Zlatko Dalic tras el partido debut ante Nigeria.

El delantero del Milan podría estar disputando el próximo domingo la final del Mundo ante Francia, pero su indisciplina lo hizo marcharse de Rusia. Faltaban 5 minutos en el encuentro que Croacia jugaba ante Nigeria en el inicio de la fase de grupos y Dalic, entrenador croata, decidió realizar un cambio: Kalinic por Mandzukic. El delantero alegó problemas de espalda y no quiso entrar. Al otro día lo hicieron abandonar la concentración de Croacia.

Una publicación compartida de Nikola Kalinic (@nikolakalinic) el 13 Jul, 2018 a las 4:29 PDT

Kalinic actualmente se encuentra realizando la pretemporada con Milan, pero lo curioso es que si su selección sale campeón, él tendrá la medalla correspondiente. A pesar de ser expulsado de la concentración, para FIFA sigue formando parte de la lista oficial de Croacia, aunque en los partidos aparezca como jugador "no disponible".

No fue el único hecho de indisciplina que tuvo en la temporada. Gennaro Gattuso, entrenador del Milan, lo dejó afuera de una convocatoria porque en el entrenamiento previo al partido con Chievo Verona, no quiso hacer nada y mostró una desidia que molestó al italiano. Kalinic, una persona muy particular que se pierde la cita más importante en la historia de su seleccionado.