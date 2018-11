Muy pobre. Con un nivel de juego muy bajo, Federer tuvo una pobre actuación en su presentación ante el japonés. Mañana irá por una nueva chance.

El japonés Kei Nishikori le amargó el día a Roger Federer, que busca este año su séptimo título en el Masters de Londres, al vencerlo por 7-6 (7-4) y 6-3 en el partido por la ronda inicial del torneo. El suizo cayó en dos sets contra el japonés Nishikori, que había entrado al torneo gracias a la ausencia del argentino Juan Martín Del Potro.



El suizo de 37 años, hombre récord del torneo con 10 finales disputadas y 14 llegadas a las semifinales en 16 apariciones anteriores, y en persecución del que sería el título 100 de su carrera, sucumbió en una pobre actuación en una hora y 27 minutos.



Federer puede haber pagado el precio de disputar tres torneos en cuatro semanas. Ganó por novena vez el título en Basilea, alcanzó las semifinales de París y con solo unos días de descanso se presentó en el O2 Arena con signos de cansancio.



Su magnífico revés a una mano se esfumó esta vez, con un total de 18 errores no forzados. Nishikori le quebró el saque en dos ocasiones, y sus piernas no respondieron cuando el jugador nipón aceleró en los intercambios, especialmente en el tie-break, en el que llegó a estar 6-1 abajo y finalmente sucumbió por 7-4.La derrota de Federer complica sus aspiraciones para lograr las semifinales, pero no es definitiva. El martes se enfrentará contra el austríaco Dominic Thiem, que por el mismo grupo cayó más temprano contra el sudafricano Kevin Anderson, por 6-3 y 7-6 (12-10).



De haber ganado ayer, Federer hubiera arañado 200 puntos en su lucha por desplazar del segundo puesto al español Rafael Nadal, algo que ya no podrá conseguir este año.



El suizo analizó la derrota ante el japonés: "Creo que ambos hemos estado un poco nerviosos, sin saber cómo atacar el segundo servicio. Creo que vi lo mismo con Thiem antes, intentando dar con la tecla. Creo que nos costó a



ambos", aseguró el campeón de 20 grandes. Federer aseguró que ambos tuvieron problemas en el primer set, "como si fuera una primera ronda".