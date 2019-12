Directo. El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, cuestionó a la dirigencia pasada que encabezó Daniel Angelici.

El flamante presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, quien asumió el viernes pasado, aseguró que la nueva comisión encontró al club en peores condiciones de las que esperaban.



"Nos encontramos un club que no esperábamos. No es el club que nos decían. Vamos a encargar una auditoría para ver cada uno de los aspectos de la economía y dentro de 70 días daremos a conocer un informe detallado", dijo Ameal a la prensa.



"Los números que encontramos son distintos a los que nos contaron -agregó-. Pero bueno, hay que tomárselo con calma, ya están trabajando nuestros abogados y nuestros contadores".



Respecto de la posible llegada del entrenador Miguel Ángel Russo en reemplazo del saliente Gustavo Alfaro, el presidente de Boca indicó: "Me gusta mucho Russo pero no hay nada definido. ¿Quiénes están nerviosos por saber el nombre del nuevo técnico, la gente o los periodistas?



Los hinchas quieren saber pero hay que tomarlo con tranquilidad, estamos viendo lo que hay en caja, para las contrataciones necesitás plata. Sin plata no lo resolvés", dijo.



Jorge Amor Ameal, de 71 años, será presidente de Boca hasta diciembre de 2023 y fue elegido por el 52 por ciento de los cerca de 39 mil socios que, en forma récord, asistieron al escrutinio del 8 de diciembre pasado.

La molestia de Schiavi

Rolando Schiavi dejó ayer el cargo de entrenador de Reserva de Boca y criticó a la nueva dirigencia, presidida por Jorge Ameal y secundada por Román Riquelme, por terminar el proyecto en Inferiores. "Entiendo bien que pueden existir diferencias de criterios deportivos en cada gestión pero considero que los proyectos, para que sean exitosos, deben respetarse de manera integral", posteó en su Instagram. "No fue una decisión comunicada, ni argumentada por quienes resolvieron, pero la respeto", aclaró. El resto de los que no continuarán son Héctor Bracamonte (cuarta), Sergio Saturno (quinta), Gustavo Pinto (sexta), Leonardo Testone (séptima), Víctor Marchesini (octava) y Luis Lúquez (novena).