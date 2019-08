Dice que ya no siente ese nerviosismo lógico que ataca mucho más en la previa de las peleas. Cuenta que está tranquila, que ya no "se come las uñas" como hacía antes para calmar la ansiedad. Leonela Yúdica expresa que esa tranquilidad se la ganó gracias a la experiencia que adquirió a lo largo de los años que lleva defendiendo su título mundial Mosca de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) que mañana expondrá por octava vez. En el Cantoni, la "Princesita" (16-0-3) se medirá ante la mexicana María Isabel Millán (25-5-1, 9KO) y en la previa, charló sobre lo que espera para mañana y sostuvo una y otra vez que no le teme a nada.



"Ya estoy lista esperando que llegue el viernes" abrió la charla la chimbera ayer por la tarde en un parate que hizo en pleno entrenamiento en el Landini. "Esta semana los entrenamientos fueron tranquilos, se bajó la intensidad. Voy a tener una rival muy dura, de mucha experiencia pero eso es bueno porque es una gran prueba para mí para saber dónde estoy parada y para demostrar también que tengo todas las cualidades para ser campeona del mundo y para seguir conservando mi titulo" manifestó.



Yúdica tendrá como oponente a la "Estrella" mexicana. La rival es oriunda de Culiacán, tiene 34 años y llegó a ser campeona del título Mosca de la FIB en 2016. Su récord actual es de 25 peleas ganadas (9 por nocaut), 5 perdidas (2 por nocaut) y una empatada. "Será una rival dura, hizo muchas peleas largas. Tuvo nueve peleas ganadas por nocaut y eso la hace una rival peligrosa y de cuidado", contó y en eso -en el nocaut-, hizo hincapié Leonela sobre todo porque en su defensa anterior conoció por un momento la lona cuando la venezolana Yairineth Altuve la tiró: "Hay que estar atenta a cada movimiento, no hay que descuidarse porque en esos descuidos como el que tuve la última vez puede haber una caída, no me había pasado y me pasó pero me sirvió para saber qué se siente. Fue algo nuevo para mí y a partir de esos errores en la última pelea hemos estado trabajando y mucho", aseguró quien ostenta un récord de 16 triunfos y tres empates en su carrera profesional.



Ante la pregunta sobre si ese hecho que pasó le da cierto temor, Yúdica no tuvo reparos para aclarar que no le teme a nada: "Miedo no tengo y nunca tuve, creo que si alguna vez tengo miedo no me subiría a pelear. Tengo muy en claro que hay que tener cuidado y levantar las manos, estar atenta". A la vez, contó que tampoco la desespera no poder cosechar todavía una victoria mediante esa vía: "No me caracterizo por ser una boxeadora de pegar para noquear, creo que un golpe bien colocado puede hacer mucho efecto, provocar dolor y caída, no hay que subirse al ring pensando en el nocaut, eso va llegar solo", expresó a la vez que rememoró la pelea más dura que le tocó realizar y que fue su segunda defensa ante la estadounidense Tyrieshia Douglas: "Tuve rivales de todo tipo y de muchos países, me medi con boxeadoras de mucho nivel y eso me ayudó mucho también. Sin dudas la rival más difícil fue la estadounidense, porque era zurda y pegaba tremendamente fuerte y si bien Altuve me tiró, no sentí dolor, solo me desestabilizó".



Yúdica, quien desde el 10 de diciembre estrenará otra faceta (ver aparte), destacó la experiencia y el respeto que se ganó previo a su combate numero 20: "Las defensas me han dado tranquilidad y ahora tomo la previa de otra manera, quizás en otro momento un día miércoles en la tarde me estaba comiendo las uñas, ahora ya no, estoy tranquila esperando el pesaje y la pelea, no con confianza pero sí con tranquilidad".

Hoy, a la balanza en el Hotel Provincial

La ceremonia de pesaje y conferencia de prensa previa a la pelea será hoy desde las 18 horas en el Salón Oro del Hotel Provincial. Cabe destacar que hoy se pondrán en venta las entradas que tendrán los siguientes precios: general 100 pesos, Platea Oeste 200 y Ring side 300 y podrán adquirirse en boleterías del Cantoni hoy, de 10 a 17 y mañana a partir de las 10. El programa de peleas tendrá de semifondo a Leonela Yúdica (16 ganadas, 3 empates) vs. Isabel Millán (25 ganadas, 5 perdidas, 1 empate) por el título mundial Mosca FIB. De fondo, por la corona mundial Gallo de la FIB se medirá la sanjuanina María Cecilia Román (14 ganadas, 4 perdidas, 1 empate) vs. Julieta Andrea Inés Cardozo (12 ganadas, 3 perdidas). Además, previamente a 6 rounds en categoría Pluma chocarán Carlos Sardinez (15 ganadas, 2 perdidas) vs. Diego Silva (29 ganadas, 4 perdidas, 4 empates). A 4 rounds categoría Pluma lo harán Fabián Álvarez (3 ganadas, 1 perdida) ante Brian Martínez (1 ganada, 1 perdida) y 4 rounds categoría Super welter chocarán Emiliano Guevara (1 perdida) vs. Diego Martínez (1 ganada).

CONCEJAL ELECTA

Su futuro rol en la política

Desde el 10 de diciembre, Yúdica dejará de lado los guantes por un momento para focalizarse de lleno en su otro rol. Es que ese día estrenará su cargo de Concejal tras haber sido electa en los pasados comicios provinciales. Yúdica, a pesar que su cabeza hoy está puesta en la pelea de mañana, ya trabaja en lo que hará por el bien de Chimbas y que será apuntando especialmente al deporte: "Tengo muchas expectativas, puedo hacer mucho por el departamento, tenemos grandes ideas y en materia deportiva se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Hay que crear más escuelitas de disciplinas deportivas que no son tan populares. Vamos a armar una escuelita de boxeo, chicos hay de sobra así que no tengo dudas que ahí habrá futuros campeones. Hay muchos espacios que hoy son baldíos que hoy se usan para cosas malas y que pueden ser sedes deportivas para sacar los chicos de la calle". ¿Cómo manejará sus horarios? Así lo explicó: "Espero poder llevarlas a la par, el cargo me va ocupar las mañanas y si se me complica mucho en algún momento tendré que dejar" expresó apuntando a que cuando llegue ese día colgará los guantes.