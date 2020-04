La pandemia de coronavirus sigue siendo una amenaza latente que en todo el mundo, diariamente, apaga vidas. Pero la flexibilización que estableció el Gobierno nacional, con la reapertura de algunas actividades, encendió una esperanza en los más optimistas de cara a un regreso de, al menos, las prácticas de los jugadores en sus clubes. En las últimas horas, Racing realizó una presentación en el Ministerio de Salud con el objetivo de que el plantel retome los entrenamientos, con las prevenciones del caso. Saben que es muy difícil que eso prospere en el corto plazo, aunque no se resignan.

"Dejamos un protocolo sencillo, básico, que todos los clubes pueden hacer sin problemas. En lugar de hacerlo en sus casas, los jugadores podrían trabajar al aire libre, con grupos de trabajos de cuatro o seis integrantes, a una distancia mínima de dos metros.

La Academia fue el primer club del país en implementar un recorte en los salarios.

Llegarían en sus autos, ya con ropa deportiva puesta para que no tengan necesidad de pasar por el vestuario", arrancó el presidente del club, Víctor Blanco en la charla con el diario deportivo Olé. Rápidamente, el dirigente fue muy cauto: "No hay ningún plazo, todo dependerá del Ministerio de Salud en la medida de la situación no empeore".

Desde Futbolistas Argentinos Agremiados, a su vez, son pesimistas al respecto. "Lo de Racing es una intención como la que tuvo Talleres, pero también inviable. habrá que ver recién después de mayo o junio cómo estamos frente a esta pandemia.

En la semana tuvimos una conversación con los capitanes de los clubes y les advertimos que es casi imposible que a corto o mediano plazo vuelvan a las prácticas en sus clubes. Incluso, tal vez, no haya fútbol en todo 2020", le aseguró un miembro del gremio a este diario.

La idea de Racing es implementar ese protocolo -armado por el cuerpo médico del club- post mediados de mayo, días después de que termine la nueva cuarentena con eventual vigencia hasta el 10 de ese mes. El cuerpo técnico evaluó esa opción y dio el visto bueno, siempre a sabiendas de las dificultades del caso.

Mientras tanto, los futbolistas continúan con los ejercicios diarios de la rutina que el DT y compañía les programó para que lleven delante en sus hogares, sea cual fuere el espacio con que cuenten.

Beccacece constantemente dialoga con ellos, analizan videos tácticos a nivel colectivo y e individuales y los alienta constantemente para que no decaigan anímicamente durante el confinamiento. Además, los futbolistas ya fueron vacunados en sus hogares contra la gripe.

¿Inconclusa la Copa?

En medio de la incertidumbre por la cuarentena que transita nuestro país, el presidente de River, Rodolfo D"Onofrio, se refirió a la chance que la Copa de al Superliga no se dispute más luego de apenas una fecha de jugada. "Yo tengo la sensación de que este campeonato, esta Copa Superliga, no va a jugarse nunca. Es imposible jugarla. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Me parece, eh. Es mi opinón. Es importante que la liga y la AFA tomen una decisión. Tienen que decir: "Pasa esto, esto y esto". Todos los clubes tenemos la necesidad de saber qué nos espera para adelante", afirmó el máximo dirigente de la Banda, quien reiteró que su idea es no formar nuevamente un campeonato de 30 equipos en la Primera División: "No soluciona el problema de dinero que tenemos todas las instituciones, más bien diría que pasará todo lo contrario".