Volvió. Arian Pucheta corta el avance de Nicolás Blandi. El delantero de San Lorenzo reapareció después de varias fechas y anotó el primer gol de su equipo. San Martín pudo traerse un empate pero no supo aguantarlo.

Lo tenía casi cerrado. Por lo que significaba el rival, por lo que se dio durante el partido y porque de visitante traerse un punto es puro negocio. Pero cuando el final parecía cerrase con un empate (1-1) que a decir verdad era justiciero, se le ocurrió darle fuerte y con comba al bueno del colombiano Daniel Hernández y San Lorenzo dejó con las manos vacías a San Martín. El Azulgrana terminó ganando 2-1, abrochó buenos puntos para el sube y baja que lo caracteriza y sumió en más preocupación al Verdinegro, que sigue por arriba de Belgrano en los promedios lo que significa que está fuera de los cuatro que descienden, pero se perdió la oportunidad de distanciarse.



El partido en el Bajo Flores tuvo emociones siempre. Tanto en el primer tiempo como en el complemento. Se diferenciaron por la paridad que tuvo el primero mientras en el segundo se dio un leve dominio del local.



Y eso tuvo sus razones. Por ejemplo, uno de los mejores jugadores del Verdinegro en la etapa inicial fue el Pampa Gelabert, justo quien en el complemento tuvo un topetazo con un rival y se retiró lesionado. Su ausencia marcó diferencias en la recta final del partido. Porque el Pampa había sido un buen rompedor del juego rival y además le había dado claridad a los ataques de su equipo.



El equipo de Forestello dejó a todos atónitos en los primeros minutos del partido, porque a los 8" abrió el tablero. Fue tras una corrida de Mosca, que mandó el centro y encontró en Villarruel para que la mande al fondo del arco.



Lástima que esa alegría le duró poco. Porque San Lorenzo, lejos de mostrarse nervioso, pisó el acelerador a fondo y lo empató en un minuto. Hubo un quedo en la defensa Verdinegra y Blandi (que estaba en posición dudosa) aprovechó para bajarla y fusilar a Ardente. 1-1 y volver a empezar.



Ya en el complemento, el Azulgrana empezó a dominar los hilos, a tener más la pelota. Claro, entró Beluschi y San Lorenzo tuvo más fútbol.

El próximo partido de San Martín será el lunes ante D. y Justicia



Así y todo el visitante contó con dos cabezazos de Gelabert que Navarro dominó. Pero después se dio la salida del volante de San Martín y ya el local se mostró decidido a desnivelar.



Parecía que iban derecho al empate, porque San Lorenzo dominaba pero no llegaba con claridad y San Martín había empezado a retroceder peligrosamente. Hasta que llegó ese impresionante gol de Hernández. Ese bombazo combado que Ardente no pudo detener. Terminó siendo derrota para el Verdinegro, que mereció el empate pero no pudo soportar el asedio de su rival. Será cuestión de buscar revancha a la vuelta de la esquina.