Definiciones. Se viene la Primera Nacional y a menos de un mes de su comienzo, San Martín espera por conocer qué rivales tendrá en su zona.



Con menos de un mes por delante para el comienzo de la temporada del ascenso en Argentina, la dirigencia de la Primera Nacional -así rebautizada ahora- sigue en permanente reunión afinando los detalles de lo que será el comienzo del 17 de agosto próximo. Con nombre nuevo ya aceptado, se terminó de confirmar el formato de campeonato en dos zonas de 16 equipos cada una, con dos ascensos a la Superliga a final de temporada. Además, el descenso no será por promedios, pero quedan por delante y apuntandole a la reunión del 1 de agosto próximo, puntos específicos como la conformación de las zonas y la cantidad de descensos.

Jorge Miadosqui, presidente de San Martín, es parte vital de estas reuniones y su palabra aclara varios aspectos: "En principio ya quedaron confirmadas cosas como el nuevo nombre, el sistema de dos zonas, la cantidad de ascensos. Pero restan consensuar cosas muy trascendentales como los descensos. Se habla de 4, dos por cada zona, pero está en pie la opción de que sean solamente 2. Eso se terminará de definir la semana próxima seguramente. Además, está el tema de la conformación de las dos zonas. Serán de 16 equipos cada una y ya hay equipos que se reparten para una y otra por cuestiones deportivas, pero el resto de los equipos que no están en esa situación se sortearán. El jueves 1 de agosto será definitorio porque se realizará ese sorteo para armar las zonas y además se hará el fixture".

El 1 de agosto se sortearán zonas definitivas y además el fixture de cada grupo en la temporada.

La divisional otorgará dos ascensos a la Superliga. El primero se definirá entre los ganadores de las dos zonas, que se enfrentarán en un único partido en una sede neutral fuera de Buenos Aires. El otro se dirimirá en un reducido del que participarán los conjuntos que terminen entre el segundo y el cuarto puesto de cada zona, que se enfrentarán en cruces de ida y vuelta en la primera ronda. A los tres que avancen se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso y así se conformarán las semifinales, que también se disputarán en duelos de ida y vuelta. La final será a partido único en terreno neutral.

Más allá del atractivo lógico que implica un torneo que oficia como antesala de la Superliga, esta temporada la nueva Primera Nacional tendrá como elementos de seducción la presencia de clubes con pasado reciente (y, en algún caso, destacado) en la máxima categoría como Belgrano, San Martín de San Juan, Atlético de Rafaela y San Martín de Tucumán; la posibilidad de revivir duelos con historia en el ascenso como Tigre-Platense, Nueva Chicago-All Boys, Chacarita-Atlanta y Almagro-Estudiantes de Buenos Aires, y la participación de un equipo que simultáneamente disputará la Copa Libertadores: el sorprendente Tigre de Néstor Gorosito, campeón de la Copa Superliga.

Ya hay nuevo modelo. Se acabaron los promedios, vuelven las zonas como hace mucho tiempo sucedió en la década del 90 aunque sin la división entre Interior y Buenos Aires como sucediera en la temporada en la que Omar Larrosa dirigió a San Martín. Es una nueva categoría desde todo punto de vista y la lucha por achicar el número de los descensos parece ser el gran tema. Cuatro es exagerado para muchos porque obligaría a discriminar entre directamente afiliados y los que no lo son para que el descenso fuera justo así que la opción de que sean dos parece tener cuerpo y respaldo como para dejarlo firme.

Más TV en la categoría

Así como aumentó el número de conjuntos participantes, también crecerá la cantidad de partidos que tendrán pantalla. El contrato que suscribió la AFA establece que cada fin de semana se transmitirán (entre TyC Sports y DirecTV Sports) ocho encuentros de las dos principales categorías de ascenso. Si bien no hubo confirmación, se presume que serán cinco de la Primera Nacional y tres de la Primera B. Los 16 duelos de cada fecha de la segunda división se disputarán en cinco días: entre el jueves de una semana y el martes de la siguiente.

Además y pese a que los presupuestos no son exorbitantes, la categoría se las arregló para sumar nombres con mucha historia. Sin embargo también se sumaron futbolistas con vasta experiencia en Primera e incluso en el exterior.

La incorporación más rutilante, por antecedentes, la hizo Chicago, que contrató al Cata Díaz. El defensor de 40 años, multicampeón con Boca y de larga trayectoria en España, llega desde Fuenlabrada, con el que en la última temporada consiguió el ascenso a la segunda división de ese país. Otros experimentados que jugarán este torneo serán Juan Mercier (pasó de Atlético Tucumán a San Martín de esa provincia), Nereo Fernández (Atlético de Rafaela), Matías Defederico (Agropecuario) y Ricardo Noir (Belgrano).

Un año prometedor de la Primera Nacional que tendrá a San Martín como gran protagonista en la pelea por volver a Primera.

> "Por Ardente no hay nada"



En plena pretemporada, los rumores volvieron a poner al capitán Luis Ardente en el centro de la cartelera porque Colón de Santa Fe insistió nuevamente con llevarse al arquero de San Martín. Pero el presidente Verdinegro, Jorge Miadosqui, fue más que contundente para analizar la situación de uno de los referentes de este presente en Concepción.

Seducido. Colón de Santa Fe quiere llevarse a Ardente pero en San Martín desconocen propuesta alguna.

"No hay nada. Colón no hizo ninguna oferta a San Martín y solamente se ha contactado con el futbolista para hacerle una propuesta personal. Pero de club a club no hay nada así que el tema no está en la consideración dirigencial. Sólo han hablado con Ardente y le ofrecieron ir a Colón pero a modo personal. Parecería que lo están presionando para que él quiera irse. Eso no deja de ser molesto porque como dirigentes estamos obligados a velar por los intereses de San Martín, porque parecería que por ahí lo nuestro no tiene valor. Hoy el tema está en la nada", graficó más que contundente Miadosqui.

Llevado ya al tema incorporaciones, con 12 refuerzos ya adentro, Miadosqui es cauto con lo que están buscando: "Seguimos en gestiones y buscando bien para analizar lo que nos está haciendo falta. Ahora, con los amistosos, estamos hilando más fino en las necesidades que tenemos. Seguimos analizando opciones y tratando de mejorar lo que tenemos".



Amistoso

Si bien estaba previsto que mañana, San Martín concretara su segundo amistoso ante Barracas Central, el cambio de planes de la institución que recién asciende a la categoría, llevó a que finalmente el miércoles próximo se dispute este partido en el estadio Hilario Sánchez de Concepción, en horario vespertino.