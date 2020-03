En el helicóptero trabajó una, de la docena, de cámaras afectadas a las tres señales televisivas por las que se trasmitió la carrera. Hubo cuatro en motos, otra en un avión y seis en la posición de llegada.

Que todo haya terminado bien, sin fallas -o con las menos posibles- y que la gente de San Juan haya disfrutado de un espectáculo del primer mundo ciclista, fue el primer éxito organizativo de la Vuelta.

Pero como no todo queda supeditado a lo local, sino que es intención trascender las fronteras, no sólo nacionales, sino continentales, la victoria que no se ve es la que marcan los números que informó a las autoridades provinciales, hace unos días, la empresa Media Hub Broadcaster que realizó un investigación basada en las fuentes de: AvantEdge, TechEdge

No hubo detalle que no quedara grabado en cada arribo de etapa. Seis cámaras fueron ubicadas de manera estratégica para cubrir todo.

DATOS POSITIVOS

1,2 Millones de televidentes hubo en Colombia, 592 mil en Argentina y 433 mil en Chile.

La TV a todo el mundo

Más de 20 horas de transmisión por Eurosport con llegada a 6,6 millones de espectadores. Mayor audiencia: 240.000 en la quinta etapa en Alto Colorado.

Cobertura mundial a través de Eurosport y GCN (Global Cycling Network) y ESPN para Latinoamérica, con 2,5 millones.

Ricardo Rodríguez y Goga Ruíz Sandoval, a cargo de la transmisión emitida por Internete fue uno de los tres equipos de relatores que tuvo la prueba.

Videos en Twitter

489 Mil fueron las visualizaciones de video, con un total de 193 mil minutos por día.

Audiencia americana

En Colombia se destacó el nivel socioeconómico Alto-medio (54%). En Argentina el mayor porcentaje de mujeres (41%). En Chile predominó un nivel socioeconómico medio (79%). Perú tuvo el mercado con mayor penetración de jóvenes de 4 a 17 años (45%)