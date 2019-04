No lo puede creer. Jesús Herrera muestra todo su dolor por la final perdida. Obras estuvo a tiro del título, pero Bolívar reaccionó y logró dar vuelta el partido para quedarse con su octava Liga Argentina. (Fotos: Mariano Arias)

A dos puntos estuvo Obras del título en dos ocasiones, en el tercer set y en el tie break. Pero el voley es tan dinámico y cambiante como cruel. De acariciar la gloria, de tenerla a dos puntos luego de una temporada de medio año y de una final que se fue al quinto set en el quinto juego, al conjunto sanjuanino se le escurrió de las manos. En un partido para el infarto, Obras cayó ante Bolívar por 3-2 y se quedó a las puertas de la gloria y de conseguir su primer título de Liga de Vóleibol Argentina. El Celeste, que definió la serie en el estadio República de Venezuela, logró así su octavo campeonato y se convirtió en el club más ganador del vóleibol argentino, superando a UPCN que quedó con siete conquistas.



Obras cayó de pie, como un grande, y de hecho tuvo a Bolívar al borde del ridículo pues le ganaba 2-0 y estaba 23-22 en el tercer set, ante un estadio que no podía creer lo que sucedía. El equipo sanjuanino dejó todo en cancha y hasta la última pelota batalló para quedarse con un triunfo que tenía como premio el título. Pero se le escapó en ese tercer set y Bolívar tomó envión, para forzar después el tie break. En el quinto parcial el equipo sanjuanino quedó 13-12, nuevamente a dos puntos del campeonato. Pero como si fuera una maldición esa cifra, el local reaccionó en el momento justo y lo dio vuelta para imponerse 18-16 y dar su octava vuelta olímpica.

Obras cerró una gran temporada. Además del subcampeonato de Liga, fue campeón de la Copa ACLAV y medalla de bronce en el Sudamericano.

El partido



En la primera parte, Obras demostró que estaba más enchufado que su rival. Su buen bloqueo y la defensa empezaron a hacer la diferencia y al promediar el parcial ya había sacado seis puntos de ventaja sobre un timorato rival. Fue tras estar 8-14 que Bolívar recuperó terreno desde el contra ataque, para quedar 15-16. Sin embargo, empezó a sumar errores no forzados (6 en ese set contra 1 de los sanjuaninos) y en Obras cada vez se sintió más suelto el cubano Herrera, para ganar con comodidad 25-20.



El segundo capítulo lo volvió a tener al equipo de Serramalera como dominador, con el local persiguiendo y tratando de hacer pie en el partido. Obras mantuvo la presión de saque, por momentos sumó Melgarejo, en otros Aschemacher y Melgarejo y Herrera no perdonaron; mientras que el local movió el banco y logró llegar al tramo decisivo con una desventaja mínima: 19-18. Sin embargo, Bolívar se desmoronó y empezó a sumar errores no forzados. "Estamos paralizados", les gritó Javier Weber, el DT de Las Aguilas, a sus jugadores. Pero no reaccionaron y Obras siguió firme, para ganar por 25-19 tras un bombazo de Herrera.



Los sanjuaninos mantuvieron su frialdad y efectividad en el tercer set, arriba en el marcador constantemente y con bajo margen de error. Bolívar era puro nervio, pero sin bajar los brazos. Quiroga colocó el 21-18 y en Obras empezaron a ilusionarse, pues rápidamente quedaron 23-22. Pero a dos puntos del título, el local empató y, empujado por su gente, Ocampo sumó dos tantos más e increíblemente Bolívar lo dio vuelta: 25-23.



El Celeste se envalentó y tras un arranque intenso, rápidamente quedó 11-5. Los sanjuaninos intentaron la recuperación, pero con la presión de saque y un ataque efectivo, otra vez el local se despegó. En el sprint sumó también desde el bloqueo y estiró el cierre al tie break al ganar 25-13.



Obras largó bien y se colocó 5-2, para cambiar de lado con ventaja de tres. Crer y Ocampo ayudaron a que Bolívar quedara a un punto, pero Melgarejo mantuvo a raya al rival (11-10). Obras luego estuvo 13-12 y renovó la ilusión, pero lo empató Martínez. Y Crer, con un bloqueo, puso el primero de cuatro match ball que tuivo. El cierre se estiró hasta el 16-16, cuando Martínez marcó el 17-18 y un bloqueo de Loser cerró la noche: 18-16 y título para Bolívar.