Ex Obras. Jesús Herrera, el opuesto que tuvo Obras la pasada temporada, ataca ante el bloqueo sanjuanino. El conjunto de la Garra cayó en sets corridos, en su quinto revés en la Liga. Bolívar, en tanto, ya lleva 7 ganados en 7 jugados.

Obras viajó a Bolívar con la intención de tomarse revancha de las derrotas en las últimas dos finales y de paso romperle el invicto a su rival, pero no pudo. Bolívar Voley anoche superó a los sanjuaninos por 3 a 0 y de esta manera extendió su dominio en la Liga de Vóleibol Argentina, al mantenerse como único líder y a la vez invicto. Obras perdió con parciales de 25-23, 25-16 y 25-14, en partido disputado en San Carlos de Bolívar y por el quinto weekend del torneo.



Después de un primer set muy parejo, en el que los sanjuaninos tuvieron una importante reacción y ambos equipos protagonizaron un cierre atrapante, luego el local se convirtió en amplio dominador. Los sanjuaninos no pudieron mantener su volumen de juego y el partido se les hizo cuesta arriba.



Ya en la segunda manga Bolívar hizo diferencia con su ataque, con buenos pasajes de Jesús Herrera y Osniel Melgarejo, los ex Obras, para poner diferencias amplias en el marcador y condicionar el desarrollo del parcial, pues el equipo sanjuanino no pudo remontar.



Obras se vio golpeado anímicamente y limitado en la tercera batería. El local entonces apuró el cierre y sin sobresaltos ganó el parcial 25-14, para seguir invicto.



Los Cóndores ayer lograron una sólida victoria sobre PSM Voley, en Santa Fe, al imponerse por 3 a 0, con parciales de 25-19, 25-17 y 25-17. De esta manera, lograron su segunda victoria consecutiva y la tercera en siete jugados, aunque lo que más celebraron anoche los hinchas del heptacampeón fue el retorno de su figura Nikolay Uchikov. El opuesto búlgaro se había lesionado antes de empezar la Liga y no jugó los primeros seis partidos. Anoche ingresó como suplente y comenzó a sumar minutos de juego, claves para acoplarse al ritmo que ya traen sus compañeros.



Fue un triunfo previsible el de los sanjuaninos, ante un rival que marcha último en la tabla y sin triunfos.



Ahora los clubes sanjuaninos intercambiarán rivales: Obras viajará a Santa Fe para enfrentar este sábado a PSM Voley (a las 21); mientras que UPCN se trasladará a San Carlos de Bolívar para medirse ante el actual campeón también mañana (21,30). Por otro lado, completarán Gigantes-River y Monteros-Ateneo, ambos a las 21,30.

De festejo. Los Cóndores fueron contundentes ante Puerto San Martín. UPCN tiene un récord de 3-4 en la Liga y con este triunfo escaló al quinto puesto de la tabla de posiciones.

Por el título



River, con la sanjuanina Daniela Nielson, no pudo anoche con San Lorenzo en la serie final de la División de Honor de Buenos Aires. El Millo había ganado el primer juego, pero el Ciclón logró empatar el cruce al imponerse ayer por 3 a 0 (parciales de 25-18, 25-13 y 25-22). Ahora, el certamen se definirá en el tercer y decisivo choque, el próximo viernes.

Reunión clave para dos torneos

Mañana, en Buenos Aires, se reunirán los clubes que participarán de la Liga Argentina Femenina y del Torneo Argentino de Clubes (ex A2) en la próxima temporada. El objetivo será definir el calendario de ambas competencias, la forma de disputa, la confirmación de los equipos participantes y todo lo relacionado con la organización.



En el Torneo Argentino hay dos clubes sanjuaninos con intenciones de ser protagonistas, Banco Hispano (clasificó al ganar la Liga B1, foto) y UVT. A su vez, volvería a jugar el certamen la Selección Argentina Sub-19.