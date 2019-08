La tremenda temporada de Obras San Juan Voley aún está latente en las retinas de los hinchas: subcampeón de Liga Argentina, podio Sudamericano y campeón de Copa ACLAV en 2018/19. Pero ahora se viene el ciclo 19/20 y en el "Decano" sanjuanino trabajan para armar un nuevo plantel, que pretende seguir siendo protagonista en cada competencia que afronte, a nivel nacional y sudamericano. Así, el equipo titular ya está definido, pero por ahora sólo hay cuatro nombres que vieron la luz.



El receptor punta y capitán en la temporada pasada, Rodrigo Quiroga, será una de las figuras del plantel. A su vez, el armador será Gaspar Bitar, uno de los centrales será Joaquín Gallego y el líbero será Ramiro Nielson. Los otros tres roles, el de opuesto, central y punta serán ocupados por jugadores extranjeros, aunque por ahora no fueron dados a conocer.



Por otro lado, el técnico será Santiago Paredes, quien fue ayudante de Juan Manuel Serramalera en la temporada pasada. El otrora líbero ya dirigió a Obras en forma interina, pero ahora encabezará el cuerpo técnico. Existía una chance de poder contar nuevamente con Serramalera (hoy con la selección de China) con la temporada ya empezada como sucedió el año pasado; pero la no clasificación de ese equipo a los Juegos Olímpicos (precisamente Argentina se la ganó en su casa) lo obligará a disputar el Preolímpico continental en enero, por ende recién desde entonces el talentoso DT podría viajar a San Juan. Ante este cuadro de situación, en Obras no se animan a descartar la posibilidad pero es poco probable que suceda.



"Tenemos muy buenas expectativas para esta temporada, como siempre. Sabemos que pusimos alta la vara, pero vamos a ir por más. En Obras no sobra nada y lo que encaramos lo hacemos con mucho esfuerzo; así hemos logrado cosas increíbles. Ese es el plus que tenemos", dijo Rodrigo Quiroga.



En cuanto a los jugadores ya confirmados, Bitar es un armador joven pero experimentado que viene de Untref y que pasó por varios clubes de A1, a la vez que ostenta el único titulo mundial del vóley argentino, con la selección Sub-23 y en 2017.



El central Joaquín Gallego disputó también la última temporada en Untref y es flamante campeón en los Juegos Panamericanos, a la vez que Ramiro Nielson fue uno de los puntas de UPCN en la temporada pasada y ahora regresa a Obras para asumir su nuevo rol de líbero.



El nombre de los extranjeros, de acuerdo a los dirigentes del club, serán dados a conocer en los próximos días, una vez que concluyan los trámites propios de este tipo de fichajes.



Obras pretende empezar la pretemporada alrededor del 10 de septiembre.

Los confirmados por ahora

Rodrigo Quiroga

Se mantiene en el plantel que tuvo una destacada performance en 2018/19. El receptor punta, uno de los hijos pródigos de Obras, será uno de los más experimentados del plantel, a sus 32 años.

Gaspar Bitar

El armador tiene 23 años, su altura es de 1,80 metros y viene de jugar en Untref; a la vez que su anterior paso había sido Ciudad Voley.

Ramiro Nielson

El sanjuanino volverá a Obras esta temporada y lo hará como líbero. De 1,89 metro de altura y 23 años, Nielson viene de jugar en UPCN como receptor punta.

Joaquín Gallego

Le dará bastante altura a la red de Obras, ya que el central mide 2,02 metros. Tiene 22 años y al igual que Bitar, antes de Untref Vóley militó en Ciudad.

Sin definiciones sobre las competencias

Si bien algunos equipos ya comenzaron con sus pretemporadas, como UPCN (foto) y Bolívar, aún hay algunas indefiniciones sobre cómo se jugarán los torneos 2019/20, cuántas competencias habrá e incluso la cantidad de equipos que afrontarán la Liga. El vóley no escapa a la coyuntura económica del país y la dificultad para conseguir o completar presupuestos es innegable. En principio habrá entre 8 y 10 equipos y en las próximas semanas confirmarán calendario de torneos y cómo se disputarán, es decir, si serán cortos y en sedes únicas o largos e intercalados como en la temporada anterior.