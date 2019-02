No pudo. UPCN buscó por todos los medios complicar al sólido puntero de la Liga, Bolívar, pero terminó cayendo en sets corridos.

La doble cartelera en el Aldo Cantoni de ayer brindó la victoria de Obras ante Ciudad (3-1) y la caída de UPCN en el clásico ante Bolívar (3-0) que deja a la Liga con las Águilas en lo más alto y el equipo de calle 25 de Mayo como su único escolta. Ambos se toparán mañana en un atractivo encuentro.



Aunque UPCN no tuvo su mejor versión, igual fue capaz de poner en aprietos a Bolívar, líder indiscutido de esta Liga y por ahora sosteniendo su invicto tras 14 encuentros. Igual, el equipo dirigido por Javier Weber demostró sus credenciales como para tenerlo hoy como el más firme candidato al título. Los Cóndores, en tanto, exhibieron algunos problemas conocidos en esta temporada y eso ante la solidez de la visita lo pagó con una derrota.



En el primer set, el campeón empezó a sentir la efectividad del opuesto cubano, Yadrian Escobar, a la postre el máximo goleador del partido con 26 tantos. El 25-20 fue una clara muestra de las diferencias entre ambos en ese arranque.



Lo mejor del clásico se vivió en el segundo parcial, incluyendo en la recta decisiva una gran polémica en un ataque de la visita donde se cobró que el bloqueo sanjuanino tocó la red. UPCN, en ese final electrizante, contó con varios set points aunque no pudo cerrarlo más que nada por la buena labor de los bonaerenses. Luego de muchos idas y vueltas, Bolívar lo sentenció por 31-29.



Ese resultó el quiebre final del partido. Si bien UPCN sabe de hazañas en su rica historia, anoche poco pudo hacer frente a un Bolívar que no le dio espacios. El saque de las Aguilas resultó un martirio constante para los sanjuaninos y por esa vía tomó diferencias en el tercer y último set. Bolívar solo tuvo que mantener el ritmo en los últimos puntos y liquidó todo con el contundente 25-18.



Javier Weber, DT de Bolívar, fue claro en su análisis: "Se hizo un gran partido, por méritos propios y sabiendo la calidad del rival que enfrentamos. El equipo sigue mejorando y eso es muy importante".



En el primer turno, Obras dio otra muestra de su gran presente y después de un duro encuentro pudo sumar el objetivo de los tres puntos. No le resultó sencilla la tarea al equipo sanjuanino, pero lo logró sacar adelante basado en el gran trabajo en equipo que ya le permitió en este año adjudicarse por primera vez en su rica historia al Copa ACLAV.

Otra alegría. Obras celebró un nuevo triunfo en esta Liga que lo tiene como segundo y mañana recibe a Bolívar.



Con un comienzo sólido, el equipo que dirige Juan Manuel Serramalera se puso arriba merced al 25-19. Teniendo en el armado de Matías Sánchez una pieza clave en la ofensiva, Obras estiró su diferencia en el segundo parcial con el 25-16. Fue en ese momento cuando Ciudad tuvo su mejor versión en la tarde y supo descontar con el 25-17. Pese a descontar, la visita no pudo hacer nada cuando Rodrigo Quiroga y sus compañeros nuevamente tomaron el comando de las acciones para liquidar todo con un 25-22.