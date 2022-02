De gran forma cerró Once Unidos su paso por San Miguel de Tucumán, en la jornada final del segundo Tour de la LVA RUS 21/22: victoria 3-1 sobre Obras, con parciales de 25-23, 22-25, 27-25 y 25-23, para cerrar esta fase en la tercera posición de la tabla, sólo detrás de Ciudad y Policial.

Once Unidos arrancó el juego con un monólogo: 4-0 con Quiroga al saque y luego 6-2 tras bloqueos de Layús. Recién para el punto 10 se metió en juego Obras, de la mano de Liand y Elgueta, y algunos errores marplatenses dieron vuelta las cosas por 17-14, pero todavía quedaba tiempo para más. Es que Once Unidos lo empató en 20-20, Zelayeta castigó dos veces hacia el 23-22 y, tras un bloqueo de Macció, Zelayeta reapareció y taladró la cancha para el 25-23.

La energía positiva siguió del lado bonaerense, con un ace de Aulisi y Gazaba muy activo para un 11-7 que motivó un tiempo de descanso sanjuanino. A partir de ahí, Obras fue paciente y cambió la historia de a poco, inicialmente con saques de Elgueta y Liand (15-14 a favor) y después con el volumen de Morales en defensa y un bloqueo de Alamino (19-18). El mismo Alamino colaboró con tres puntos más para números de 24-22 y un bloqueo del ingresado Miñana significó el 25-22.

Esta vez, Once Unidos se cargó de errores y le allanó el camino a Obras, por 4-0 y 7-3. Un ace de Zelayeta amagó la remontada, pero volvieron los errores: fueron 9 para el 16-13 sanjuanino, que enseguida Liand reforzó con un bloqueo (17-13). Ahí, sin embargo, las equivocaciones cambiaron de lado: Obras no encontró cancha en tres pelotas seguidas y todo se emparejó a 17-16. Zelayeta mantuvo viva la llama de Once Unidos y después el héroe fue Gazaba: un bloqueo, dos remates y un ace configuraron el 27-25 y el 2-1.

El cuarto set tuvo un quiebre clarísimo: con las cosas 14-13 para Obras, cuatro bloqueos consecutivos de Once Unidos (tres de Layús y uno de Zelayeta) invirtieron el mando a 17-14. Si bien Obras tuvo una chance de volver al frente, con un ace de Elgueta en 18 iguales, no la concretó y su rival siguió con mejor cara en el final. Gazaba volvió a sumar puntos clave (21-19 y 22-20) y Layús aportó los tres puntos finales, el último con una defensa con el pie que Obras no reconstruyó: 25-23.



Síntesis:

Club Once Unidos: Juan Ignacio Macció (2), Bautista Gazaba (11); Joaquín Layús (20), Iván Quiroga (4); Mauro Zelayeta (20), Santiago Aulisi (11). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Tomás Russo, Juan Manuel Rojas (2), Gonzalo Aulisi, Santiago Aranguren (2).

Obras de San Juan: Nicolás Sánchez, Gerónimo Elgueta (19); Miguel Liand (7), Ramiro Benítez (12); Luiz Henrique Damas “Pastor” (14), Juan Alamino (11). Líbero: Lautaro Morales. Entrenador: Santiago Paredes. Ingresaron: Juan Pablo Lueje, Nicolás Miñana (1), Juan Sánchez, Nicolás Robins.

Parciales: 25-23, 22-25, 27-25, 25-23

Árbitros: Fabián Concia - Antonio Burgos

Estadio: Defensores de Villa Luján, San Miguel de Tucumán