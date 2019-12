Obras volverá al ruedo internacional y lo hará con la Copa Libertadores de Vóleibol, que tras idas y vueltas tiene sede, fecha y cambio de formato. El conjunto sanjuanino será uno de los tres representantes argentinos, junto a Bolívar y Ciudad, e implicará su segunda competencia internacional consecutiva.



Los sanjuaninos, tras casi un cuarto de siglo sin ruedo fuera del país, volvieron a jugar el Campeonato Sudamericano en la temporada pasada. Fue por haber ganado la Copa ACLAV y en el certamen disputado en Brasil lograron la medalla de bronce. Ahora, en el horizonte aparece la Copa Libertadores (no logró la clasificación al Sudamericano pues debía ganar la Copa Argentina, que quedó en manos de UPCN), lo que implicará su debut absoluto en el certamen.



La Libertadores se jugó por primera vez a principios de este año y la ganó Bolívar. También la disputó UPCN, que por diferencia de un set no accedió a semifinales; mientras que este año decidió no participar.



Con muchas dificultades e incertidumbre (además de UPCN se bajó Sada Cruzeiro), sin la clasificación del campeón al Mundial de Clubes como se había gestado inicialmente y tampoco sin reemplazar al Sudamericano, la Copa Libertadores tendrá una segunda edición, con cambios.



El año pasado se jugó en Argentina y Brasil durante la fase clasificatoria y luego la instancia final fue en el vecino país. Este año iba a ser similar, pero finalmente las autoridades decidieron achicar el torneo y hacerlo en una misma sede y en cuatro días seguidos.



El reducido se jugará entre el 28 de enero y 1 de febrero en el estadio de San Lorenzo, un club que si bien no tiene equipo en la Liga Argentina cuenta con Marcelo Tinelli como presidente. El conductor es uno de los fundadores de Bolívar y por eso gestaron la chance de jugar la Libertadores en el Polideportivo Roberto Pando.



Aún no fue oficializado el fixture, pero habrá dos zonas en las que se distribuirán los tres clubes argentinos y los tres brasileños, el Sesc de Río de Janeiro (con el sanjuanino Matías Sánchez), el Sesi de San Pablo y el Minas TC de Belo Horizonte (con Nicolás Lazo).



Los dos mejores de cada grupo accederán a semifinales, con la salvedad de que los cruces no podrán estar conformados por equipos de la misma nacionalidad con la intención de que a la final la jueguen un representante argentino y otro brasileño.

Obras, en el plano internacional, jugó 5 Sudamericanos ("83, "85, "88, "95, "19). Esta será su primera Libertadores.





Herrera trabaja para el Preolímpico

La sanjuanina Candelaria Herrera afrontará hoy el último entrenamiento del 2019 con la Selección argentina como parte de la preparación para el Preolímpico. Herrera integra el listado de Las Panteras que retomará el trabajo el 2 de enero en el Cenard, mientras que luego viajará a Colombia para disputar el Clasificatorio Olímpico a Tokio.



El torneo se jugará entre el 7 y el 9 de enero en Bogotá; ante Colombia, Perú y Venezuela.